МИД Колумбии отверг обвинения Венесуэлы в возможной причастности к покушению на Мадуро

БОГОТА, 24 сентября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Колумбии в воскресенье заявило о том, что Богота отвергает обвинения Венесуэлы в причастности сотрудников своей дипмиссии к покушению на Николаса Мадуро, которое произошло в начале августа.
"Министерство иностранных дел от имени правительства Республики Колумбия категорически отвергает обвинения, выдвинутые сегодня министром связи и информации Боливарианской Республики Венесуэла Хорхе Родригесом, который заявил о возможном участии сотрудников колумбийской дипломатической миссии в Каракасе в событиях, произошедших 4 августа в венесуэльской столице", - говорится в заявлении МИД, опубликованном на официальном сайте.
Колумбийское внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что в условиях венесуэльского кризиса "посольство Колумбии и 15 консульств, аккредитованных в братской стране, не имеют другого интереса, кроме как работать в координации помощи и защиты наших граждан, поэтому в заявлениях министра Родригеса нет никакого основания". "Правительство Колумбии выражает свою озабоченность в связи с последствиями, которые могут иметь такие заявления для безопасности дипломатического и консульского персонала Колумбии, аккредитованного в Венесуэле", - добавили в ведомстве.
Ранее в воскресенье министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес в ходе пресс-конференции в Каракасе заявил, что посольства Колумбии, Чили и Мексики "должны дать пояснения по поводу возможного оказания помощи террористам, устроившим неудавшееся покушение 4 августа 2018 года".
По словам министра, дипломатические представительства обязаны назвать своих сотрудников, которые якобы должны были помочь одному из участников покушения по кличке Морфей бежать из страны. Венесуэльские силовики поймали Морфея (настоящее имя - Хенриберт Эммануэль Ривас) 22 сентября.