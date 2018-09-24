AFP: военные Мьянмы считают, что у ООН нет права вмешиваться во внутренние дела страны

ТАСС, 24 сентября. Главнокомандующий Вооруженными силами Мьянмы генерал Мин Аунг Хлайн заявил, что у ООН нет права вмешиваться во внутренние дела страны, тем самым отреагировав на обвинения в геноциде мусульманской народности рохинджа в штате Ракхайн, предъявленные организацией.

"Ни одна страна, ни одна организация и ни одна группировка не имеют права вмешиваться [в политику Мьянмы]", - приводит в понедельник агентство AFP слова главнокомандующего.

"Страны по всему миру выбирают демократические системы, которые больше им подходят, - заявил главнокомандующий ВС страны. - Мьянма находится на пути к демократической многопартийности". Он добавил, что мьянманские военные будут добиваться разрешения проблем, которые создают мятежники из числа национальных меньшинств в разных регионах страны, отмечает AFP. Это первая реакция военных Мьянмы на обвинения экспертов ООН в преступлениях против мусульманского меньшинства, высказанные в прошлом месяце.

В августе Миссия ООН по сбору фактов о нарушениях прав человека в Мьянме представила доклад, в котором рекомендовала привлечь к суду за геноцид в отношении рохинджа представителей высших военных чинов Мьянмы, в том числе генерала Мин Аунг Хлайна. Их также обвиняют в преступлениях против человечности и военных преступлениях в штатах Ракхайн, Качин и Шан.

25 августа 2017 года боевики движения "Араканская армия спасения рохинджа" напали на 30 опорных пунктов полиции в штате Ракхайн на юго-западе Мьянмы. Силы безопасности начали в регионе силовую операцию. Согласно официальным данным, в столкновениях погибли свыше 400 человек, однако, по данным международной организации "Врачи без границ", лишь за первый месяц столкновений в регионе жертвами насильственных действий стали 6,7 тыс. человек.

Власти Мьянмы считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш и не признают их право на гражданство, несмотря на то, что многие представители этой народности долгие годы живут на территории страны. В Ракхайне неоднократно вспыхивали конфликты на религиозной почве, приводившие к столкновениям между мусульманами и местными буддистами.