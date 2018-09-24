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Теракт на военном параде в Иране

Китай выступил за усиление международной борьбы с терроризмом в связи с трагедией в Иране

Китайский дипломат выразил соболезнования в связи с терактом на военном параде

ПЕКИН, 24 сентября. /ТАСС/. Китайские власти призывают международное сообщество к активизации борьбы с терроризмом в связи с недавними трагическими событиями в Иране. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

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"Китайская сторона выражает глубокие соболезнования, - приводит его слова официальный сайт ведомства. - Международное сообщество должно усилить сотрудничество в борьбе с терроризмом, совместно противостоять его угрозе, поддерживая региональную и глобальную стабильность".

Как отметил дипломат, Китай выступает категорически против экстремизма. "Мы решительно осуждаем терроризм в любых его проявлениях", - подчеркнул Гэн Шуан.

22 сентября во время военного парада в иранском городе Ахваз был совершен теракт. Огонь по людям открыли неизвестные вооруженные лица, находившиеся за трибуной. Не менее 29 человек погибли, еще 57 получили ранения.

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ИранКитайТеракт на военном параде в Иране
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