Посольство Израиля не комментирует решение РФ передать Сирии С-300

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Посольство Израиля в Москве отказалось комментировать решение России передать сирийской армии зенитный ракетный комплекс С-300.

"Мы не будем комментировать", - сказали в израильском диппредставительстве.

Ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что Россия в течение двух недель передаст сирийской армии комплекс С-300 для усиления боевых возможностей в связи с инцидентом со сбитым российским самолетом Ил-20, на борту которого были 15 военнослужащих.

Самолет радиоэлектронной разведки и борьбы Ил-20 был сбит вечером 17 сентября над Средиземным морем, когда возвращался на авиабазу Хмеймим. В Минобороны РФ сообщили, что он был сбит ракетой сирийского зенитного ракетного комплекса С-200, когда тот вел огонь по четырем израильским истребителям F-16, которые атаковали объекты в провинции Латакия. В военном ведомстве подчеркнули, что израильские летчики фактически прикрылись российским Ил-20 и подставили его под огонь. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что вина за гибель Ил-20 в Сирии целиком лежит на ВВС Израиля и тех, кто принимал решение прикрываться российским самолетом.

С-300 способна уничтожать современные и перспективные самолеты, в том числе выполненные с применением технологии "Стелс", баллистические ракеты средней дальности, оперативно-тактические и тактические ракеты, крылатые ракеты, а также самолеты радиолокационного дозора и наведения, разведывательно-ударные комплексы.