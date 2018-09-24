СМИ: украинские военные суда, вошедшие в Азовское море, следуют в Мариуполь

КИЕВ, 24 сентября. /ТАСС/. Поисково-спасательное судно "Донбасс" и морской буксир "Корец" ВМС Украины, которые в минувшую субботу вошли в исключительную экономическую зону России у берегов Крыма, в настоящее время направляются в сторону Мариуполя. Об этом в понедельник сообщает "Украинский военный портал".
"Сейчас поисково-спасательное судно "Донбасс" и морской буксир "Корец" штатно держат курс на Мариуполь, куда должны прибыть ближе к вечеру 24 сентября. Их сопровождение осуществляют два малых бронированных артиллерийских катера P177 "Кременчуг" и P178 "Лубны", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что "Донбасс" и "Корец" планируется использовать для усиления инфраструктуры создаваемой в Бердянске базы ВМС. Так, по данным украинских СМИ, на судне "Донбасс" есть возможность для размещения штаба будущей базы, мест для проживания военнослужащих, имеются склады и прочие необходимые помещения, которых на сегодня в регионе нет.
Два судна ВМС Украины 20 сентября вышли из порта Одессы, а 23 сентября вошли в исключительную экономическую зону России у берегов Крыма, где их сопровождали корабли береговой охраны Пограничной службы ФСБ России. В воскресенье суда ВМС Украины прошли под Крымским мостом в Керченском проливе и вошли в Азовское море.
Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Сергей Попко 12 сентября сообщил, что по решению Генерального штаба Вооруженных Сил Украины усилена группировка вооруженных сил, в том числе сухопутных войск, на Азовском направлении. Также, 11 сентября, замминистра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк проинформировал о переброске на Азовское море бронекатеров. По данным украинских СМИ, в настоящее время там находятся два артиллерийских катера класса "Гюрза-М", планируется переброска десантно-штурмовых катеров "Кентавр".
Эти шаги реализуются в рамках комплекса мероприятий по усилению военного присутствия Украины в Азовском море, утвержденного 6 сентября Советом нацбезопасности и обороны по указу президента Петра Порошенко. В частности, речь идет о создании в регионе корабельно-катерной группировки и обеспечении подразделений береговой обороны "новейшим высокоточным ракетным оружием". Тогда же президент Петр Порошенко поручил правительству разработать морскую доктрину, а министерствам иностранных дел и юстиции - подготовить предложения "о юридической защите национальных интересов" в данном регионе.