Туск и Юнкер выразили соболезнования в связи со смертью президента Вьетнама

ТАСС, 25 сентября. Председатель Европейского совета Дональд Туск и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в понедельник выразили соболезнования в связи со смертью вьетнамского лидера Чан Дай Куанга, отметив его стремление к укреплению связей Вьетнама с Европой. Об этом говорится в совместном письме лидеров, опубликованном на официальном сайте совета ЕС.

"Президент Чан Дай Куанг выполнял свои обязанности в качестве главы Вьетнама, стараясь укрепить позиции государства во всем мире, а также развить отношения с Европой", - сказано в тексте. "Мы выражаем наши искренние соболезнования его семье, правительству Вьетнама, а также народу страны", - заключили лидеры.

Вьетнамский президент умер 21 сентября на 62-м году жизни. Причиной его смерти стала тяжелая болезнь, с которой он боролся на протяжении последнего года. Состояние здоровья Чан Дай Куанга резко ухудшилось в минувший четверг, он был доставлен в ханойский Военный госпиталь. Вечером того же дня президент впал в кому и в 10:05 (06:05 мск) пятницы, не приходя в сознание, умер.

Страну Чан Дай Куанг возглавил в апреле 2016 года. Национальное собрание (однопалатный парламент), которое по конституции является высшим органом власти, избрало его президентом сроком на пять лет. Его кандидатура получила поддержку 91% депутатов.

В воскресенье Постоянный комитет Национального собрания Вьетнама объявил, что обязанности главы государства до момента избрания нового президента временно возлагаются на вице-президента страны Данг Тхи Нгок Тхинь.