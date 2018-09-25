Венесуэла требует от Колумбии, Мексики и Чили расследовать участие в покушении на Мадуро

ТАСС, 25 сентября. Венесуэла настаивает на том, чтобы Колумбия, Чили и Мексика провели расследование возможной причастности своих дипломатов к неудавшемуся покушению на президента Николаса Мадуро. Об этом заявил министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес.

Ранее правительства упомянутых стран уже отвергли эти обвинения. По мнению Каракаса, такая реакция показывает их "незаинтересованность в любом объективном расследовании".

"Мы просто ждали и пока еще ждем, что министерства иностранных дел [Колумбии, Чили и Мексики] скажут, что проведут расследование, - цитирует Родригеса агентство AVN. - Если не будет серьезного и глубокого расследования, то те, кто устраивает террористические акты или насилие против Венесуэлы и ее институтов могут понять, что они могут укрыться в одном из этих [колумбийском, чилийском или мексиканском] посольств, и это противоречит мирным дипломатическим отношениям между народами нашего континента и мира".

Родригес добавил, что власти Венесуэлы "просто хотят, чтобы было проведено расследование того, почему [задержанный участник покушения на Мадуро по кличке] Морфей получил инструкции следовать в посольства Чили и Мексики". Власти Мексики ранее назвали выдвинутые венесуэльской стороной обвинения "необоснованными", аналогичные заявления сделали правительства Колумбии и Чили.

Покушение на Мадуро

Попытка убить главу Венесуэлы с использованием беспилотников с грузом взрывчатки была совершена в ходе его выступления на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии 4 августа. Президент и члены высшего руководства Венесуэлы остались невредимы.

Вскоре после этого Мадуро обвинил в случившемся "венесуэльских ультраправых вместе с колумбийскими ультраправыми" и Хуана Мануэля Сантоса, на тот момент руководившего Колумбией. МИД этой страны назвал обвинения абсурдными.

Число причастных к неудавшемуся покушению, по данным прокуратуры Венесуэлы, составляет уже несколько десятков человек. В их числе оказался депутат Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) от оппозиции Хуан Рекесенс, ему были предъявлены обвинения в совершении тяжких преступлений. Еще один подозреваемый парламентарий, Хулио Борхес, находится за рубежом.