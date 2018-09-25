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Кризис в Сирии

ЕС готов участвовать в восстановлении Сирии при наличии политических условий

По словам главы европейской дипломатии Федерики Могерини, для того, чтобы вкладывать средства в восстановление страны, нужен законный с международной точки зрения политический процесс

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Евросоюз готов участвовать в процессе восстановления Сирии при наличии подходящих для этого политических условий, и возможность для создания таких условий есть, заявила журналистам глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

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"Мы были бы готовы вкладывать средства в восстановление Сирии, но для этого нам нужны политические условия, законный с международной точки зрения политический процесс, - сказала она. - Я надеюсь, что процесс будет именно таким. Я вижу окно возможностей, если конституционный комитет начнет свою работу, если ситуация в Идлибе будет развиваться согласно достигнутым договоренностям, для того, чтобы международное сообщество было вовлечено [в восстановление Сирии]. Но пока этого не произойдет, думаю, у нас не будет возможности для помощи".

Могерини также сообщила, что обсудит ситуацию в Идлибе в ходе встречи с главой МИД РФ на полях Генассамблеи ООН.

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