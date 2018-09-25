Президент Колумбии заявил, что его страна не выдаст оппозиционера Хулио Борхеса Венесуэле

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Президент Колумбии Иван Дуке заявил, что его страна не собирается выдавать властям Венесуэлы оппозиционера Хулио Борхеса, которого подозревают в причастности к неудачному покушению на Николаса Мадуро. Об этом колумбийский лидер сообщил журналистам в штаб-квартире ООН.

"Мы не собираемся выдавать Хулио Борхеса. Мы не собираемся выдать преследуемого политика, чтобы диктатура могла злоупотреблять правами человека", - заявил глава Колумбии.

Дуке подчеркнул, что "было бы абсурдно выполнить просьбу Венесуэлы об экстрадиции человека, борющегося за свободу своего народа".

Президент Колумбии также добавил, что его правительство продолжит призывать к "освобождению политических заключенных" и настаивать на "истинном и эффективном пути к демократическому переходу [в Венесуэле]".

Покушение на Мадуро

Попытка убить главу государства с использованием беспилотников с грузом взрывчатки была совершена в ходе его выступления на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии. Президент и члены высшего руководства Венесуэлы остались невредимы.

Вскоре после этого Мадуро обвинил в случившемся "венесуэльских ультраправых вместе с колумбийскими ультраправыми" и Хуана Мануэля Сантоса, на тот момент руководившего Колумбией. МИД этой страны назвал обвинения абсурдными.

Число причастных к неудавшемуся покушению, по данным прокуратуры Венесуэлы, составляет уже несколько десятков человек. В их числе оказался депутат Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) от оппозиции Хуан Рекесенс, которому уже были предъявлены обвинения в совершении тяжких преступлений, и Хулио Борхес.