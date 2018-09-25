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Покушение на президента Венесуэлы

Президент Колумбии заявил, что его страна не выдаст оппозиционера Хулио Борхеса Венесуэле

Иван Дуке подчеркнул, что "было бы абсурдно выполнить просьбу Венесуэлы об экстрадиции человека, борющегося за свободу своего народа"

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Президент Колумбии Иван Дуке заявил, что его страна не собирается выдавать властям Венесуэлы оппозиционера Хулио Борхеса, которого подозревают в причастности к неудачному покушению на Николаса Мадуро. Об этом колумбийский лидер сообщил журналистам в штаб-квартире ООН.

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"Мы не собираемся выдавать Хулио Борхеса. Мы не собираемся выдать преследуемого политика, чтобы диктатура могла злоупотреблять правами человека", - заявил глава Колумбии.

Дуке подчеркнул, что "было бы абсурдно выполнить просьбу Венесуэлы об экстрадиции человека, борющегося за свободу своего народа".

Президент Колумбии также добавил, что его правительство продолжит призывать к "освобождению политических заключенных" и настаивать на "истинном и эффективном пути к демократическому переходу [в Венесуэле]".

Покушение на Мадуро

Попытка убить главу государства с использованием беспилотников с грузом взрывчатки была совершена в ходе его выступления на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии. Президент и члены высшего руководства Венесуэлы остались невредимы.

Вскоре после этого Мадуро обвинил в случившемся "венесуэльских ультраправых вместе с колумбийскими ультраправыми" и Хуана Мануэля Сантоса, на тот момент руководившего Колумбией. МИД этой страны назвал обвинения абсурдными.

Число причастных к неудавшемуся покушению, по данным прокуратуры Венесуэлы, составляет уже несколько десятков человек. В их числе оказался депутат Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) от оппозиции Хуан Рекесенс, которому уже были предъявлены обвинения в совершении тяжких преступлений, и Хулио Борхес.

Теги
Мадуро, НиколасКолумбияВенесуэлаДуке, ИванПокушение на президента Венесуэлы
Источник: Иран не подал заявку на участие в заседании СБ ООН под председательством Трампа
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