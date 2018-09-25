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Глава МИД Сербии: отстаивая Косово Белград защищает международное право

Ивица Дачич отметил желание сербской стороны достичь политического решения по вопросу спорных автономий

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Сербия защищает международное право, отстаивая свою целостность в конфликте вокруг Косова и Метохии. Об этом глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил в понедельник на совещании высокого уровня в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Оно проводится по случаю столетия со дня рождения Нельсона Манделы.

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"Национальным приоритетом Республики Сербия является достижение политического решения по вопросу Косова и Метохии. Защищая свой суверенитет и территориальную целостность, Сербия защищает международное право, устав ООН, сохранение международного мира и безопасности, свою национальную историческую идентичность. Сербия искренно привержена миру и диалогу, который при посредничестве ЕС ведется между Белградом и Приштиной, как и имплементации достигнутых договоренностей. Проводя ответственную политику, мы сделаем все, чтобы интерес нашего народа и региональная стабильность были защищены", - цитирует министра национальное телевидение Сербии.

Дачич отметил, что мир очень быстро меняется, но многие идеи, выдвинутые Нельсоном Манделой актуальны по сей день. "Необходимо дальше и больше работать над продвижением мира, примирения, единства, отсутствием дискриминации, защитой и продвижением прав человека. Сербия как одна из наследниц Югославии с гордостью подчеркивает роль бывшей Социалистической Федеративной Республики Югославия и президента Тито в основании Движения неприсоединения. Движение играло важную роль в деколонизации, борьбе против апартеида, непрерывных усилиях по развитию социально-экономического положения неразвитых и развивающихся стран. Хочу заверить вас, что Сербия - искренний партнер всех стран, которые готовы разделить ответственность совместного построения более стабильного, справедливого, развитого и процветающего мира", - заявил Дачич.

Косовский парламент провозгласил независимость края в одностороннем порядке в феврале 2008 года, а в 2010 году Международный суд ООН признал это решение легитимным. В настоящее время Республику Косово, по версии Сербии, признают 105 стран, при этом Приштина утверждает, что таких государств 117. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Китай, Индия, Израиль, а также пять членов ЕС.

О Движении неприсоединения

Движение неприсоединение - международная организация, объединяющая страны, основой внешнеполитического курса которых считается отказ от участия в военно-политических блоках и мирное сосуществование народов, основанное на принципах независимости и равноправия. Датой основания Движения неприсоединение считается 1 сентября 1961 года, когда в Белграде открылась 1-я конференция глав государств и правительств 25 неприсоединившихся стран.

В настоящее время Движение неприсоединения объединяет 120 стран. 17 государств и 10 международных организаций имеют статус наблюдателя при организации. В 1970 году был введен статус гостя, который дает право участия во всех встречах и мероприятиях движения открытого характера. Россия получила статус гостя в 1995 году.

Движение неприсоединение не имеет обычной организационной структуры и постоянного руководства. Председателем движения является страна, принимающая конференцию на высшем уровне. Такие конференции созываются, как правило, раз в три года (последняя, 17-я, конференция была проведена 17-18 сентября 2016 года в венесуэльском Порламаре). Решения принимаются на основе консенсуса и носят рекомендательный характер.

Теги
ИндияРоссияКитайСербияИзраильМандела, НельсонДачич, Ивица
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