Представитель Ирана в ООН: Тегеран не просил США о встрече с Трампом

ТАСС, 25 сентября. Тегеран не отправлял запрос американской стороне о встрече с президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил во вторник в интервью агентству Reuters официальный представитель делегации Ирана на 73-й Генассамблее ООН Алиреза Мирюсефи.
"Иран не отправлял запрос о встрече", - сказал Мирюсефи.
Ранее во вторник Трамп написал на своей странице в Twitter, что не планирует в ближайшее время встречаться с президентом Ирана Хасаном Роухани, но не исключает возможности проведения такой встречи в будущем.
Американские представители неоднократно заявляли, что Вашингтон готов пойти на переговоры с Тегераном с целью заключения нового соглашения взаимен Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), из которого Вашингтон вышел в одностороннем порядке. Договор, по мнению США, должен включать не только ядерное нераспространение, но и ракетную программу Ирана, а также вопросы новой системы безопасности на Ближнем Востоке. По мнению Тегерана, до возобновления СВПД разговор о новом соглашении не имеет смысла.