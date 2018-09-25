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Представитель Ирана в ООН: Тегеран не просил США о встрече с Трампом

Алиреза Мирюсефи прокомментировала заявление Трампа, что тот не планирует встречаться с Роухани

ТАСС, 25 сентября. Тегеран не отправлял запрос американской стороне о встрече с президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил во вторник в интервью агентству Reuters официальный представитель делегации Ирана на 73-й Генассамблее ООН Алиреза Мирюсефи.

"Иран не отправлял запрос о встрече", - сказал Мирюсефи.

Ранее во вторник Трамп написал на своей странице в Twitter, что не планирует в ближайшее время встречаться с президентом Ирана Хасаном Роухани, но не исключает возможности проведения такой встречи в будущем.

Американские представители неоднократно заявляли, что Вашингтон готов пойти на переговоры с Тегераном с целью заключения нового соглашения взаимен Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), из которого Вашингтон вышел в одностороннем порядке. Договор, по мнению США, должен включать не только ядерное нераспространение, но и ракетную программу Ирана, а также вопросы новой системы безопасности на Ближнем Востоке. По мнению Тегерана, до возобновления СВПД разговор о новом соглашении не имеет смысла.

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СШАИранРоухани, ХасанТрамп, Дональд
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