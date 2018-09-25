Президент Бразилии заявил о необходимости реформы Совбеза ООН

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Президент Бразилии Мишел Темер считает, что существующий принцип формирования Совета Безопасности ООН не соответствует современным вызовам. Такое заявление он сделал во вторник в рамках общеполитической дискуссии высокого уровня 73-й сессии Генассамблеи международной организации.

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"Нужно укрепить эту организацию, чтобы она стала еще более легитимной и эффективной. Нам необходимы серьезные реформы, в том числе [реформа] Совета Безопасности [ООН], потому что в своем нынешнем виде он представляет мир, которого больше не существует", - сказал Темер.

О сотрудничестве в рамках БРИКС и G20

Президент Бразилии также отметил, что участие этой южноамериканской страны в международных форумах позволило ей достичь конкретных положительных результатов.

"Особенно продуктивным является наше участие в таких многосторонних форумах, как G20, БРИКС и Сообщество португалоязычных стран. Это пространства, которые помогли нам достичь конкретных результатов, непосредственно влияющих на повседневную жизнь нашего общества ",- сказал Темер.

"Именно так, с помощью открытости и интеграции, мы приближаем лучшее будущее для всех нас. Изоляция может дать ложное чувство защищенности. Протекционизм может выглядеть соблазнительно. Но именно с помощью открытостью и интеграции мы достигаем согласия, роста и прогресса", - считает бразильский лидер.

В этом году общеполитические дебаты в рамках недели высокого уровня Генассамблеи ООН проходят с 25 сентября по 1 октября. В них принимают участие представители 196 стран, включая 81 главу государств и 47 председателей правительств. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров, его выступление запланировано на 28 сентября.