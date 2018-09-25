После заявлений Трампа о его достижениях в зале Генассамблеи ООН раздался гул и смех

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Слова президента США Дональда Трампа об огромных успехах его администрации вызвали громкий гул и смех в зале во время выступления американского лидера на общеполитической дискуссии 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Менее чем за два года моя администрация достигла большего, нежели почти что все другие администрации в истории нашей страны", - сказал Трамп. "Америка... - продолжил Трамп, после чего в зале раздался смех многих людей и гул.

"Не ожидал такой реакции, но ничего", - сказал Трамп с улыбкой, после чего смех стал гораздо громче, были слышны также и аплодисменты. Лидер США продолжил выступление, заострив внимание на благоприятной экономической ситуации в его стране.

В этом году общеполитические дебаты в рамках недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН проходят с 25 сентября по 1 октября. В них принимает участие руководство 196 стран, включая глав государств и председателей правительств. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров, его выступление запланировано на 28 сентября.