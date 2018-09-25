Мэй: проведение досрочных выборов в Британии не соответствует национальным интересам

ЛОНДОН, 25 сентября. /ТАСС/. Проведение досрочных выборов в британский парламент этой осенью не соответствует национальным интересам страны. Об этом заявила во вторник премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй.
"Сейчас я занимаюсь тем, что работаю над хорошей сделкой [по Brexit] с Европой, и это соответствует национальным интересам, - приводит слова Мэй агентство Reuters. - Проведение выборов национальным интересам [Великобритании] бы не соответствовало".
На минувшей неделе газета The Sunday Times сообщила о том, что правительство Мэй может объявить досрочные выборы, а советники премьера ведут подготовку к такому развитию событий. Издание отмечало, что консерваторы, сформировавшие правительство меньшинства по итогам внеочередных выборов в июне 2017 года, рассматривают такой шаг как способ сплотить партию и усилить ее позиции в парламенте перед голосованием по сделке об условиях Brexit, которую кабинет Мэй сейчас пытается заключить с Брюсселем. Тем не менее проведение выборов стало бы большим риском, так как рейтинг находящейся в оппозиции Лейбористской партии сейчас находится примерно на том же уровне, что и у тори.
Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года. 21 сентября по итогам саммита ЕС в Зальцбурге Мэй констатировала, что дискуссии, которые планировалось завершить в ноябре, зашли в тупик. ЕС отказывается принимать условия плана Brexit, представленного правительством Мэй в июле, тогда как Лондон не согласен на варианты, предлагаемые Брюсселем. Сам Brexit пройдет 29 марта 2019 года, затем, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.