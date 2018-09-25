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Brexit

Мэй: проведение досрочных выборов в Британии не соответствует национальным интересам

Премьер Великобритании заявила, что нацинтересам соответствует "хорошая сделка по Brexit"

ЛОНДОН, 25 сентября. /ТАСС/. Проведение досрочных выборов в британский парламент этой осенью не соответствует национальным интересам страны. Об этом заявила во вторник премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй.

"Сейчас я занимаюсь тем, что работаю над хорошей сделкой [по Brexit] с Европой, и это соответствует национальным интересам, - приводит слова Мэй агентство Reuters. - Проведение выборов национальным интересам [Великобритании] бы не соответствовало".

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На минувшей неделе газета The Sunday Times сообщила о том, что правительство Мэй может объявить досрочные выборы, а советники премьера ведут подготовку к такому развитию событий. Издание отмечало, что консерваторы, сформировавшие правительство меньшинства по итогам внеочередных выборов в июне 2017 года, рассматривают такой шаг как способ сплотить партию и усилить ее позиции в парламенте перед голосованием по сделке об условиях Brexit, которую кабинет Мэй сейчас пытается заключить с Брюсселем. Тем не менее проведение выборов стало бы большим риском, так как рейтинг находящейся в оппозиции Лейбористской партии сейчас находится примерно на том же уровне, что и у тори.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года. 21 сентября по итогам саммита ЕС в Зальцбурге Мэй констатировала, что дискуссии, которые планировалось завершить в ноябре, зашли в тупик. ЕС отказывается принимать условия плана Brexit, представленного правительством Мэй в июле, тогда как Лондон не согласен на варианты, предлагаемые Брюсселем. Сам Brexit пройдет 29 марта 2019 года, затем, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.

Теги
ВеликобританияBrexitМэй, Тереза
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