Болтон: США не хотят, чтобы Европа или кто-либо еще уклонялся от антииранских санкций

Ситуация на Корейском полуострове

Президент Южной Кореи надеется, что Трамп и Ким Чен Ын встретятся до конца года

Мун Чжэ Ин также отметил, что на прошлой неделе посетил Пхеньян, где провел "очень хорошие" переговоры с главой КНДР

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