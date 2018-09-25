Болтон: США не хотят, чтобы Европа или кто-либо еще уклонялся от антииранских санкций

НЬЮ-ЙОРК, 26 сентября. /ТАСС/. США не желают, чтобы страны Европы или кто-либо еще уклонялся от американских санкций в отношении Ирана, которые будут возобновлены уже в ноябре. Об этом заявил во вторник помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, выступая на конференции лоббистской НКО "Объединение против ядерного Ирана" в Нью-Йорке.
"Евросоюз силен в риторике и слаб в отношении доведения дела до конца <...> Мы не хотим, чтобы Европа или кого-либо еще уклонялся от наших санкций", - отметил он.
По словам помощника президента, любой, кто будет предоставлять финансовые услуги банкам Ирана, пострадает. Он отметил, что платежная система SWIFT "должна внимательно смотреть" за проводимыми через нее иранскими сделками.
Иран, по мнению Болтона, продолжает "использовать захват заложников в качестве инструмента государственной политики в нарушение всех международных законов и норм". "Мы будем продолжать использовать все законные средства для обеспечения защиты наших граждан <...> Мы не прекратим оказывать давление на Иран с целью изменения его дестабилизирующего поведения", - подчеркнул Болтон. Он указал, что Вашингтон будет "агрессивным и непоколебимым" в деле возобновления экономических санкций против Ирана.
В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) - сделки, которая ограничивает ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Трамп обещал не только возобновить старые, но и ввести новые санкции в отношении Тегерана.
Часть американских санкций начала действовать в ночь на 7 августа, охватив в том числе автомобилестроительный сектор Ирана, куплю-продажу золота и ряда металлов. Ограничения на экспорт нефтепродуктов вступят в силу 5 ноября. Остальные участники сделки (Россия, Китай, Франция, Германия и Великобритания) не одобряют выход США из СВПД и остаются приверженными договоренностям. ЕС ввел в действие европейский блокирующий регламент, который объявляет недействительными на его территории санкции США в отношении Ирана и запрещает европейским компаниям их выполнять.