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Эрдоган: судьбу пастора Брансона решит независимый суд, а не политики

Турецкий лидер подчеркнул, что у него "как у президента нет права вмешиваться"

ТАСС, 26 сентября. Политического решения по делу американского пастора Эндрю Брансона не будет, вопрос решит независимая судебная система. Об этом в среду заявил в интервью агентству Reuters президент Турции Тайип Эрдоган.

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"Этот человек арестован за контакты с террористической организацией. 12 октября будет суд, и я не знаю, какое решение он примет. Политики в таких случаях не могут решать. Судебная система независима", - сказал он.

Эрдоган отдельно подчеркнул, что у него "как у президента нет права вмешиваться".

Эндрю Брансона, проживавшего в районе Измира, арестовали в прошлом году по обвинению в связях с запрещенными в Турции Рабочей партией Курдистана и "террористической организацией фетхуллахистов" (ФЕТО). Обвинение требует для него 35 лет тюремного заключения, но пастор полностью отрицает свою вину. Ситуация с Брансоном стала причиной резкой напряженности в отношениях США и Турции. Минфин США 1 августа ввел санкции в отношении министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля из-за того, что Анкара не позволила вернуться на родину Брансону.

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Турецкий президент коснулся и вопроса о выдаче Турции проживающего в США Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара считает главой ФЕТО, ответственной за попытку путча в 2016 году. "И этот человек в США не находится сейчас под судом. Мы направили досье на него, но разбирательства нет. К сожалению, власти [США] противятся этому, хотя между нашими странами есть соглашение о выдаче", - приводит высказывания Эрдогана в интервью Reuters телеканал Haber Turk.

Теги
СШАТурцияЭрдоган, Реджеп Тайип
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