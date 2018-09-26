Эрдоган: радикальные группы начали покидать район демилитаризованной зоны в Идлибе

ТАСС, 26 сентября. Радикальные экстремистские группировки начали покидать территорию демилитаризованной зоны, которая должна быть создана к 15 октября в сирийской провинции Идлиб в рамках сочинского соглашения Турции и РФ. Об этом в среду в интервью агентству Reuters заявил президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.

"Экстремистские группы начали выходить из демилитаризованной зоны в Идлибе, - сказал Эрдоган, отметив, что Турция и Россия в настоящее время занимаются вопросом вывода тяжелых вооружений из этого района.

Он подчеркнул, что порядка "50-60 тыс. человек намерены вернуться в Идлиб", что стало возможным благодаря астанинскому процессу и сочинскому соглашению. "Если бы не было этих саммитов (саммиты по сирийскому урегулированию между Россией, Турцией и Ираном - прим. ТАСС), кровопролитие бы продолжалось. Эти шаги показали нам горизонт, за которым мир и процветание. И этим делом занимаемся мы с РФ и Ираном", - приводит высказывания Эрдогана в интервью Reuters телеканал Haber Turk.

Турецкий лидер в очередной раз отметил, что считает невозможным полноценное политическое урегулирование в Сирии при сохранении президента республики Башара Асада у власти.

Во вторник на открытии общеполитических дебатов высокого уровня 73-й сессии ГА ООН Эрдоган отметил, что сочинское соглашение Турции и РФ позволило "предотвратить кровавые нападения в Идлибе, которые ранее имели место в других регионах республики". "Я верю, что это соглашение открыло путь к политическому урегулированию в Сирии", - сказал он.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи 17 сентября договорились создать к 15 октября в провинции Идлиб демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения сирийских правительственных войск и вооруженной оппозиции. По предложению Анкары, к 10 октября планируется осуществить вывод оттуда танков, реактивных систем залпового огня, орудий и минометов, находящихся на вооружении оппозиционных группировок. Контроль в демилитаризованной зоне будут осуществлять подвижные патрульные группы турецких войск и подразделений российской военной полиции.