Министр обороны Израиля вновь заявил об ответственности армии Сирии за гибель Ил-20

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 сентября. /ТАСС/. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман вновь возложил на сирийскую армию ответственность за гибель российского самолета Ил-20 над Средиземным морем 17 сентября. Соответствующее заявление он сделал в интервью Девятому каналу израильского телевидения, которое будет показано в эфире 28 сентября. Отрывки из интервью опубликованы в Facebook телеканала.
"Повторяю: полностью вся ответственность (за гибель Ил-20 - прим. ТАСС) лежит на армии [президента Сирии Башара] Асада", - сказал Либерман. "Наши контакты с российской стороной продолжаются по закрытым каналам", - добавил министр.
"Мы 200 раз за последние годы атаковали иранские объекты или объекты [ливанского шиитского движения] "Хезболлах" на территории Сирии, и ни один российский солдат не был даже поцарапан, - заявил глава оборонного ведомства еврейского государства. - Поэтому мы очень жестко выдерживаем все договоренности, все контакты, всю координацию, все точки взаимодействия с российской стороной". "Странно, что в 201-й раз мы бы это нарушили", - добавил он. "Мы [Израиль] всегда будем защищать свои интересы, мы не можем с точки зрения нашей географии, топографии, размеров нашего государства позволить себе какие-либо компромиссы в вопросах нашей безопасности, и точка", - отметил также Либерман.
Российский самолет радиоэлектронной разведки и борьбы Ил-20 был сбит вечером 17 сентября над Средиземным морем, когда возвращался на авиабазу Хмеймим после мониторинга наземной обстановки в провинции Идлиб. В Минобороны РФ сообщили, что он был сбит ракетой сирийского зенитного ракетного комплекса С-200, когда тот вел огонь по четырем израильским самолетам F-16, которые атаковали объекты в провинции Латакия.
Минобороны РФ возложило вину за произошедшее на израильские ВВС. По данным российского оборонного ведомства, израильские военные предупредили о нанесении ударов по сирийским объектам всего за минуту и неверно указали направление движения истребителей F-16, что не позволило вовремя вывести Ил-20 из-под удара сирийских систем ПВО и привело к гибели российских военнослужащих.