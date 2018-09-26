Трамп готов обсудить с Путиным напряженность в отношениях России и Израиля

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Глава американской администрации Дональд Трамп готов обсудить с российским президентом Владимиром Путиным напряженность, возникшую между РФ и Израилем после трагического инцидента с самолетом Ил-20 у побережья Сирии. Президент США подтвердил это, отвечая в среду на вопросы журналистов по итогам встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, которая состоялась на полях 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Я буду говорить [на такую тему], если это уместно, когда это уместно. Да, я это сделаю", - заявил Трамп, не вдаваясь в дальнейшие детали. У него интересовались, собирается ли он говорить с президентом Путиным "относительно напряженности между Израилем и Россией".

Главу Белого дома также попросили прокомментировать решение РФ поставить Сирии зенитные ракетные системы С-300 в свете гибели экипажа самолета Ил-20. "Я этого не слышал. Мы [с Нетаньяху] обсуждали это лишь две минуты назад, и мы выработаем решение. Мы узнаем об этом", - сказал американский лидер.

Российский самолет радиоэлектронной разведки и борьбы Ил-20 был сбит вечером 17 сентября над Средиземным морем, когда возвращался на авиабазу Хмеймим после мониторинга наземной обстановки в провинции Идлиб. В Минобороны РФ сообщили, что он был сбит ракетой сирийского зенитного ракетного комплекса С-200, когда тот вел огонь по четырем израильским самолетам F-16, которые атаковали объекты в провинции Латакия. Российское военное ведомство возложило вину за произошедшее на израильские ВВС.

24 сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что гибель экипажа самолета Ил-20 в Сирии из-за действий израильтян вынудила Москву принять дополнительные меры безопасности. В течение двух недель в Сирии будет размещен зенитный ракетный комплекс С-300, командные пункты сирийских соединений ПВО будут оснащены российскими автоматическими системами, которые смогут "распознавать" самолеты России, а российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) начнут противодействовать авиации, атакующей объекты в Сирии.