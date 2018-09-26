Мун Чжэ Ин призвал мировое сообщество помочь КНДР на пути к денуклеаризации

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. КНДР находится в начале пути к денуклеаризации и ей необходима поддержка международного сообщества. Об этом заявил президент Республики Корея Мун Чжэ Ин в среду на сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

Он охарактеризовал происходящие на Корейском полуострове перемены как "драматичные", отметив, что они стали возможными в том числе благодаря усилиям ООН и всего человечества. "Однако это лишь начало. Прошу всех членов международного сообщества оказать поддержку и содействие на нашем пути к полной денуклеаризации и прочному миру", - подчеркнул Мун Чжэ Ин.

Президент пообещал, что Республика Корея будет активно работать над интеграцией КНДР в мировое сообщество, "при этом продолжая строго соблюдать все резолюции, принятые ООН".

Мун Чжэ Ин также отметил заслуги лидера КНДР Ким Чен Ына за его решимость отказаться от ядерного оружия и начать новую эпоху мира.

"Пришел черед международного сообщества поддержать председателя Ким Чен Ына в том, что его решение о денуклеаризации, его выбор и усилия - верные. Необходимо содействовать Северной Корее на этом пути, который ведет к прочному миру", - подчеркнул Мун Чжэ Ин. Он поблагодарил ООН за активную роль в этом процессе.

"Уверен, что Северная Корея не остановится на этом пути", - добавил президент.

Он также отметил, что установление на Корейском полуострове безъядерного режима приведет в итоге к миру, сотрудничеству и всеобщему процветанию в регионе Северо-Восточной Азии.

Во вторник японское информационное агентство Kyodo сообщило, что Мун Чжэ Ин в ходе состоявшейся в Нью-Йорке в понедельник встречи с президентом США Дональдом Трампом передал ему послание от лидера КНДР Ким Чен Ына. По сведениям Kyodo, южнокорейский президент подробно изложил Трампу слова Ким Чен Ына. Информация о содержании послания не приводилась.

Президент США во вторник перед выступлением на общеполитической дискуссии 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что подготовка к его новой встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном уже ведется, а на данный момент достигнут значительный прогресс в деле денуклеаризации Корейского полуострова. В понедельник Трамп сообщил, что новая встреча на высшем уровне между США и КНДР состоится в не столь отдаленном будущем.