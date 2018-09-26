Пентагон одобряет соглашения РФ и Турции по Идлибу

ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты приветствуют договоренности между Россией и Турцией о создании демилитаризованной зоны в провинции Идлиб, однако обеспокоены возможностью наступления в ней сирийских правительственных сил при поддержки России и Ирана. Об этом заявил в среду помощник министра обороны США по делам международной безопасности Роберт Карем на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.

"Мы приветствуем появившиеся недавно сообщения о договоренности между Россией и Турцией о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, но мы тем не менее все еще серьезно обеспокоены возможным масштабным наступлением сил сирийского режима при поддержке России и Ирана, которое может увеличить вероятность применения химического оружия и поставить под серьезную угрозу жизни мирных граждан", - утверждал он.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи 17 сентября договорились создать к 15 октября в провинции Идлиб демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения правительственных войск Сирии и вооруженной оппозиции. В соответствии с предложением Анкары к 10 октября планируется осуществить вывод оттуда танков, реактивных систем залпового огня, орудий и минометов, находящихся на вооружении оппозиционных группировок. Контроль в демилитаризованной зоне будут осуществлять патрульные группы турецких войск и подразделений российской военной полиции.

Идлиб - единственный крупный регион Сирии, который остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда могли переместиться боевики с семьями, отказавшиеся примириться с властями и добровольно сложить оружие.