Трамп считает, что участники сессии Генассамблеи ООН смеялись не над ним, а вместе с ним

НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что освещение средствами массовой информации его выступления на общеполитической дискуссии 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН было неточным и несправедливым. Американский лидер заявил об этом в среду на пресс-конференции в Нью-Йорке по итогам участия в сессии ГА ООН и мероприятиях на ее полях.

"Люди смеялись не надо мной. Они смеялись со мной", - сказал Трамп, отвечая на просьбу сообщить, почему, по его мнению, зал ГА ООН отреагировал смехом и гулом на часть его высказываний.

"Менее чем за два года моя администрация достигла большего, нежели почти все другие администрации в истории нашей страны", - утверждал во вторник в своей речи с трибуны ГА ООН Трамп. "Америка..." - продолжил Трамп, после чего в зале раздался смех и гул.

"Не ожидал такой реакции, но ничего", - заявил Трамп с улыбкой, после чего смех стал гораздо громче, были слышны и аплодисменты. Трамп продолжил выступление и заострил внимание на благоприятной экономической ситуации в США.