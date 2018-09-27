МИД КНР назвал клеветой заявления о вмешательстве Китая в избирательный процесс в США

ПЕКИН, 27 сентября. /ТАСС/. Заявления о вмешательстве Пекина в избирательный процесс в Соединенных Штатах являются безосновательной клеветой. С таким заявлением выступил в четверг официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Мне кажется, что международное сообщество прекрасно понимает, кто больше всех вмешивается во внутренние дела других [государств]. Мы советуем Соединенным Штатам прекратить подобные безосновательные обвинения и клевету в отношении Китая", - подчеркнул дипломат.

Гэн Шуан также заявил, что "дипломатической традицией КНР является принцип невмешательства во внутренние дела других стран".

"Мы рекомендуем США отказаться от подобных действий, способных осложнить китайско-американские отношения и навредить фундаментальным интересам двух стран", - резюмировал он.

Ранее президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции заявил о наличии у США улик, подтверждающих намерения КНР попытаться вмешаться в американский избирательный процесс. По его мнению, Китай предпринимает попытки оказать влияние на предстоящие в ноябре промежуточные выборы в Конгресс США, чтобы воспрепятствовать победе республиканцев и помешать торговой политике нынешней американской администрации. Министр иностранных дел Китая Ван И опроверг эти высказывания, подчеркнув, что Пекин всегда соблюдал принцип невмешательства в дела других государств.