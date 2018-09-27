Посол Венесуэлы считает, что тема ВТС вышла на первый план в отношениях с Россией

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Тема военно-технического сотрудничества (ВТС) Каракаса и Москвы вышла на первый план, в том числе в контексте звучащих угроз в отношении Венесуэлы со стороны США. Об этом в интервью ТАСС заявил посол Боливарианской Республики в РФ Карлос Рафаэль Фариа Тортоса.

Касаясь сотрудничества с РФ в военной области, дипломат не стал раскрывать детали, однако подчеркнул, что такое взаимодействие ведется очень активно. "Министр обороны приезжал в Россию два раза: по случаю столетия Красной армии и с визитом для участия в Московской международной конференции по безопасности. Он был принят министром [обороны России Сергеем] Шойгу, речь шла о том, чтобы повысить уровень сотрудничества в военной сфере, поддерживать и развивать существующие соглашения. Сотрудничество в этой сфере продвигается", - указал собеседник агентства.

"Также можно отметить, что недавно прошли Армейские [международные] игры - 2018 [в РФ], на которых венесуэльская команда себя достойно показала", - добавил он.

"Для нас на данный момент тема обороны и защиты является приоритетной в связи с тем, что представители американских властей объявили о том, что возможно военное вторжение на территорию Венесуэлы. Это нас обязывает вывести эту тему на первый план", - подчеркнул Фариа Тортоса.

Он также высоко оценил эффективность работы российско-венесуэльской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, очередное заседание которой планируется провести в октябре. "Повестка дня очень обширная. Ключевыми сферами являются военно-техническое сотрудничество, взаимодействие в нефтегазовой сфере, промышленности, горнодобывающей сфере, в области культуры и высшего образования", - обратил внимание посол.

Также, по его словам, появляются новые возможности предоставления стипендий для венесуэльских студентов в лучших российских университетах. "50 стипендий было выдано в рамках государственного соглашения и дополнительно 30 стипендий в рамках соглашения между венесуэльской [государственной нефтяной компанией] PDVSA с "Роснефтью", - добавил дипломат. "У нас обширный спектр тем и далеко идущие планы", - резюмировал собеседник агентства.