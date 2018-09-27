В минобороны Израиля заявили, что высоко ценят отношения с РФ и координацию между военными

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 сентября. /ТАСС/. Израиль очень высоко ценит отношения с РФ и считает важной координацию между армиями двух стран. С таким заявлением выступил в четверг министр обороны еврейского государства Авигдор Либерман.

"Мы очень высоко ценим наши отношения с Россией", - сказал глава израильского оборонного ведомства. "Координация между ЦАХАЛ (израильская аббревиатура для Армии обороны Израиля - прим. ТАСС) и российской армией - это сегодня самая важная вещь", - продолжил министр, чьи высказывания распространила в четверг его пресс-служба.

Либерман повторил, что израильская сторона "выразила соболезнования по поводу гибели 15 офицеров российской армии" в крушении самолета Ил-20 над Средиземным морем 17 сентября. "Вместе с тем, мы абсолютно не заинтересованы выяснять отношения с Россией через СМИ, - продолжил он. - Сегодня ведутся интенсивные контакты, согласовываются детали по секретным каналам". "Мы продолжаем координацию действий в военной сфере, как я уже пояснял несколько раз, у нас нет никакого интереса вести с Россией диалог через СМИ, у нас есть другие способы для общения", - указал он.

Либерман вновь заявил, что ответственность за крушение российского самолета он возлагает на сирийских военных. "Мы уже озвучили нашу точку зрения, - сказал он. - Нет ни капли нашей вины в трагедии со сбитым самолетом, вся ответственность лежит исключительно на армии режима [президента Сирии Башара] Асада". "Все остальное мы будем обсуждать с ними [российской стороной] на надлежащих форумах", - добавил министр.