Солсбери возвращается к обычной жизни. Власти пытаются привлечь в город туристов

ЛОНДОН, 28 сентября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Солсбери, где в марте этого года были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, пытается вернуться к обычной жизни после инцидента, последствия которого до сих пор заметны на его улицах. Об этом сообщает корреспондент ТАСС, посетивший город. Как живет город На первый взгляд жизнь в городе ничем не отличается от той, что была до инцидента, который на долгие месяцы стал темой номер один в британских СМИ и еще больше ухудшил и так непростые отношения между Великобританией и РФ. Бары и рестораны заполнены людьми, а на автомобильной парковке место найти непросто. Центр города, а также поляна перед Солсберийским собором столь же оживленны, как всегда.

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Туристы фотографируются перед собором, а также заходят внутрь, чтобы осмотреть интерьер, сохранившийся в неприкосновенности на протяжении последних семи веков, и хранящуюся здесь одну из четырех уцелевших копий Великой хартии вольностей. По улицам, как и раньше, курсируют зеленые двухэтажные автобусы, которые отвозят туристов от центрального железнодорожного вокзала Солсбери до расположенного в 13 км отсюда Стоунхенджа - каменного комплекса эпохи неолита. Вместе с тем щиты, которыми огорожены все места, где в день отравления побывали Скрипали - сетевой итальянский ресторан Zizzi, паб The Bishop's Mill, торговый центр The Maltings, перед которым на скамейке воскресным днем 4 марта были найдены экс-полковник ГРУ и его дочь - служат напоминанием о произошедшем событии.

Паб The Bishop's Mill, в котором были Сергей и Юлия Скрипаль в день отравления © Илья Дмитрячев/ТАСС

На щитах вместо надписи "Не пересекайте эту черту" размещена реклама туристического потенциала городка, гласящая: "Вдохновись, делай покупки, исследуй и находи - все это в Солсбери". Местные жители и туристы, как показалось, не особенно обращают внимание на эти щиты. Ребрендинг Солсбери Однако ощущение, что жизнь в городе вернулась в обычное русло, ошибочно, достаточно взглянуть на статистические данные. Как пишет газета The Guardian, показатель посещаемости города туристами упал по сравнению с прошлым годом на 14%. По информации издания, в город прибыла команда консультантов, чтобы постараться вернуть былую туристическую привлекательность.

Привлеченные городским советом эксперты должны постараться изменить представление о Солсбери. С оттоком туристов столкнулись и самый высокий собор Великобритании, и музей истории Солсбери, и городской театр. "Солсбери обрел всемирную известность, но не по тем причинам, по которым бы нам хотелось. Я думаю, что нам нужно почти что осуществить ребрендинг", - заявила член городского Совета Солсбери Паулина Чёрч, которая дала понять, что консультантам предстоит изменить маркетинговую политику вокруг туристического бренда Солсбери.

Сетевой итальянский ресторан Zizzi © Илья Дмитрячев/ТАСС

Газета отмечает, что к Рождеству планируется открыть для посещения и ресторан Zizzi, и паб The Bishop's Mill. У дома Скрипаля У самого дома Скрипаля, расположенного на окраине Солсбери, в 2,5 км от собора, ажиотажа не наблюдается. Как и в марте, когда произошло отравление, дом находится под круглосуточной охраной полиции. Для того, чтобы его сфотографировать, необходимо предоставить полицейскому журналистское удостоверение и ответить на несколько вопросов. После процедур короткого согласования по рации и фотографирования на служебный телефон стража порядка разрешение выдается, и можно делать снимки и самого дома, и щитов, закрывающих снятую с петель дверь (на ее ручку, по версии Скотленд-Ярда, было нанесено отравляющее вещество), спецмашин, припаркованных во дворе.

Сотрудник полиции у дома, где проживал Сергей Скрипаль © Илья Дмитрячев/ТАСС

Полицейский согласился сфотографироваться, но лишь со спины. "Не хочу, чтобы мое лицо было в СМИ", - сказал он корреспонденту ТАСС. Соседи Скрипаля к журналистам относятся безразлично. Они не проявили никакого интереса к тому факту, что их дома снимают - за последние семь месяцев они, видимо, привыкли к более пристальному вниманию прессы. Пара человек, прошедшие мимо корреспондента ТАСС примерно за 20 минут, не проявляя эмоций скрылись за ограждением, которым прикрыт их дом от посторонних взглядов. Об отравлении По версии британской стороны, 4 марта Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, подвергся в Солсбери вместе со своей дочерью Юлией воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок". Лондон выступил с утверждением, что Москва с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту. Россия категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало.