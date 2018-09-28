Палестина подала иск против США в Международный суд ООН

ГААГА, 28 сентября. /ТАСС/. Палестина подала в Международный суд ООН иск к США в связи с переносом американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом говорится в распространенном в пятницу пресс-релизе суда.

Как утверждает Палестина, "из Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года вытекает, что миссия государства, направляющего дипломатического представителя, должна быть размещена на территории государства, принимающего дипломатического представителя". "В свете особого статуса Иерусалима перемещение посольства США в Израиле <...> в Иерусалим является нарушением Венской конвенции", - утверждает палестинская сторона.

С учетом этого Палестина требует от Международного суда признать факт нарушения и постановить, чтобы "США вывели дипломатическую миссию из Иерусалима и соблюдали свои международные обязательства, вытекающие из Венской конвенции". Кроме того, заявитель считает необходимым, чтобы суд "потребовал от США воздержаться в будущем от нарушения обязательств и предоставить гарантии неповторения незаконного поведения".

Статус Иерусалима является одной из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года. Они настаивают, что Иерусалим является "единой и неделимой" столицей Израиля. Палестинцы хотят сделать восточную часть города столицей своего государства.

В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп распорядился начать подготовку к переносу посольства в Иерусалим. 14 мая состоялось его официальное открытие в бывшем здании генконсульства США в районе Арнона.