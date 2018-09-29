СМИ: президент Сербии выразил протест генсеку НАТО в связи с ситуацией в Косове

БЕЛГРАД, 29 сентября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич выразил протест генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу в связи с ситуацией в Косове, где приштинский спецназ занял ряд сербских объектов на севере края. Об этом сообщило в субботу агентство TANJUG со ссылкой на источник в администрации президента.
Вучич находится в постоянном контакте со Столтенбергом и "выразил протест из-за наглой акции Хашима Тачи и приштинского руководства", сообщило агентство.
Ранее в субботу косовский спецназ вопреки всем международным договоренностям вторгся на территорию населенного сербами севера Косова и занял Центр экологии и развития в Зубин-Потоке, окружил водохранилище Газиводе и занял одноименную ГЭС. В этой связи президент Сербии перевел в полную боевую готовность вооруженные силы страны и спецназ полиции.