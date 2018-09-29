СМИ: лидер непризнанного Косова на катере объехал водохранилище Газиводе

БЕЛГРАД, 29 сентября. /ТАСС/. Лидер самопровозглашенного Косова Хашим Тачи за штурвалом полицейского катера объехал водохранилище Газиводе на севере автономного сербского края. Видео поездки опубликовал в субботу портал Indeksonline.
Сообщается, что поездка продолжалась около 15 минут, Тачи сопровождали глава полиции Рашит Чаляй и министр финансов Бедри Хамза. Катер проехал возле плотины ГЭС "Газиводе", после чего вернулся к месту отправления. После прогулки на катере Тачи сел в машину и уехал в сопровождении спецназа и полиции.
Ранее в субботу несколько десятков косовких спецназовцев въехали на территорию населенного сербами севера края, что запрещено международными договорами. Спецназ занял позиции вокруг водохранилища Газиводе, взял под контроль ГЭС "Газиводе", а также вторгся в Центр экологии и развития в селе Зубин-Поток. Как сообщил ранее глава Канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич, все это было сделано ради визита Тачи на север края.
Из-за провокации косоваров президент Сербии перевел в полную боевую готовность вооруженные силы страны и спецназ полиции, а также выразил протест генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу. Позднее глава муниципалитета Зубин-Поток Стеван Вулович сообщил, что спецназовцы уехали с занятых позиций. Аналитики указывают, что провокация косоваров организована из-за тяжелой внутриполитической ситуации в Приштине. После провальной поездки косовской делегации на Генассамблею ООН, считают они, и в преддверии запланированной на сегодня в Приштине крупной антиправительственной акции протеста Тачи необходима была "победная поездка" на сербскую территорию.
ГЭС "Газиводе" и подстанция "Валач" являются ключевыми энергетическими объектами на севере Косова, они принадлежат сербской энергосети. Доход от ГЭС, по некоторым данным, составляет десятки миллионов евро в год. Здесь же находится ключевой для севера Косова объект водоснабжения - канал Ибр-Лепенац. Ранее косовары неоднократно заявляли, что ГЭС "Газиводе" должна быть включена в энергетическую систему непризнанного Косова.
Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года. В 2010 году независимость края признал Международный суд ООН. В настоящее время Республику Косово, по версии Сербии, признают 104 страны, при этом Приштина утверждает, что таких государств 117. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Китай, Индия, Израиль, Греция и Испания.