В правительстве Сербии заявили, что косовский спецназ остается на севере края

БЕЛГРАД, 29 сентября. /ТАСС/. Косовские спецподразделения ROSU остаются на севере сербского автономного края. Об этом заявил в субботу глава канцелярии по Косову при кабмине Сербии Марко Джурич на специальной пресс-конференции.

Ранее глава муниципалитета Зубин-Поток Стеван Вулович заявил в эфире национального сербского телевидения, что сотрудники косовского спецназа ROSU покинули занятые ими ранее позиции вокруг стратегического водохранилища Газиводе.

"До зубов вооруженные отряды спецназа ROSU, которые больше напоминают террористов, чем полицию, все еще находятся на севере Косова и Метохии", - заявил Джурич. По его словам, спецназом были задержаны четыре человека сербской национальности.

Джурич предупредил, что положение крайне опасное, и сравнил его с ситуацией, предшествовавшей началу арабо-израильского конфликта. Он также обрушился с критикой на НАТО и ЕС, которые никак не реагируют на ситуацию. При этом представитель внешнеполитической службы Евросоюза сообщил некоторое время назад журналистам в Брюсселе, что ЕС "поддерживает контакт со всеми сторонами", и призвал их "действовать спокойно и сдержанно" .

Ранее в субботу несколько десятков косовких спецназовцев въехали на территорию населенного сербами севера края, что запрещено международными договорами. Спецназ занял позиции вокруг водохранилища Газиводе, взял под контроль ГЭС "Газиводе", а также вторгся в Центр экологии и развития в селе Зубин-Поток. В этой связи президент Сербии перевел в полную боевую готовность вооруженные силы страны и спецназ полиции, а также выразил протест генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу.