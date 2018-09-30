Глава МИД Сирии назвал своевременным шагом решение РФ по поставке С-300 в страну

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Решение России о поставке зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 в Сирию является своевременным шагом. Такое мнение глава сирийского МИД Валид Муаллем выразил в интервью телеканалу RT , вышедшем в эфир в воскресенье.

"Если мы проанализируем значение защиты сирийского неба, то увидим, что это является признаком безопасности и стабильности, а не войны. Я хочу сказать, что это очень своевременный шаг, и мы очень благодарны в этой связи России за ее усилия", - отметил министр. Глава сирийского МИД также подчеркнул, что С-300 - оборонительная, а не наступательная система, и она предназначена для защиты сирийского неба.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил 24 сентября, что гибель экипажа самолета Ил-20 в Сирии из-за действий израильских военных вынудила Москву принять дополнительные меры безопасности. В течение двух недель там будет размещен зенитный ракетный комплекс С-300, системы радиоэлектронной борьбы для противодействия высокоточному оружию, а командные пункты сирийских соединений ПВО будут оснащены российскими автоматическими системами, которые смогут "распознавать" самолеты России.

28 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что Россия уже начала поставку С-300 в Сирию.