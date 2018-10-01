Экс-глава MI-6 не считает, что Россия могла повлиять на итоги президентских выборов в США

ЛОНДОН, 1 октября. /ТАСС/. Бывший руководитель MI-6 Ричард Дирлав не верит в то, что Россия с помощью высоких технологий могла оказать влияние на итоги президентских выборов в США 2016 года. Об этом Дирлав, возглавлявший службу британской внешней разведки с 1999 по 2004 год, заявил в опубликованном в понедельник интервью газете The Times .

"Чего точно нельзя сказать о Трампе, так это того, что его можно скомпрометировать историями о сексуальных похождениях, учитывая, насколько ужасно в этом плане его прошлое, - сказал Дирлав, комментируя содержание так называемого досье на Трампа, подготовленного экс-сотрудником MI-6 Кристофером Стилом. - Трамп просто отмахивается от всего этого. Даже если он занимался чем-то предосудительным в том российском отеле, как об этом пишет Стил в своем досье, не думаю, что подобное причинит ему [Трампу] какое-либо беспокойство".

Дирлав также сказал, что "с большой долей скепсиса" относится к не получившей широкого распространения в Великобритании теории о том, что Россия повлияла на исход референдума о выходе Соединенного Королевства из состава Евросоюза. Британский разведчик сильно сомневается и в том, что Кремль может манипулировать президентом США Дональдом Трампом, о чем порой заявляют политические противники главы Белого дома.

"Я не думаю, что подобное влияние было бы достаточно сильным, чтобы оказать влияние на результат [голосования]", - сказал он, добавив, что теоретически допускает, что попытка подобного влияния могла иметь место.

В беседе с журналистами Дирлав также высказал сожаление по поводу того, что в 2000-м году помог организовать визит премьер-министра Тони Блэра в Санкт-Петербург, где тот посетил Мариинский театр вместе с Владимиром Путиным, в тот момент готовившимся к участию в президентских выборах. По словам Дирлава, посодействовать с этой встречей его попросил "высокопоставленный представитель КГБ в Лондоне". Разведчик утверждает, что встреча с Блэром помогла укрепить как репутацию Путина, так и отношения двух стран, однако вскоре они испортились из-за отказа Лондона выдавать РФ предпринимателя Бориса Березовского и лидера чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева.

Коснувшись инцидента в Солсбери, Дирлав выразил недоумение по поводу того, зачем руководству России, как утверждает официальный Лондон, могло бы понадобиться отдавать приказ об устранении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного за шпионаж в пользу Великобритании. С его точки зрения, это являлось бы свидетельством кризиса в российских спецслужбах и стране в целом. При этом разведчик не высказал сомнений по поводу той версии событий, которой придерживается британские власти. Они считают причастными к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей двух россиян, которых называет агентами ГРУ, в Москве же эти обвинения категорически отвергают.