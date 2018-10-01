Переговоры с оппозицией Македонии по договору с Грецией начнутся 2 октября

СКОПЬЕ, 1 октября. /ТАСС/. Переговоры с оппозицией относительно голосования в македонском Собрании (парламенте) по межправительственному договору с Грецией о переименовании Республики Македония начнутся во вторник. Об этом сообщил премьер-министр Македонии Зоран Заев в своем выступлении перед собравшимися на первом занятии факультета компьютерных наук и инженерии при университете Святых Кирилла и Мефодия в Скопье.

Спустя несколько дней, отметил он, станет известно, возможно ли будет достичь консенсуса с оппозицией относительно необходимого для принятия договора большинства в две трети голосов. Премьер напомнил о возможности проведения досрочных выборов в парламент в случае, если договор о голосовании не будет достигнут, и отметил, что это крайняя мера.

"Закон и Конституция, конечно, не исключают таких шагов. Но надеюсь, что нам удастся договориться. Этот процесс нельзя заморозить, мы должны двигаться вперед", - подчеркнул глава македонского правительства.

В случае, если не удастся провести голосование по договору в парламенте, досрочные выборы в стране состоятся до конца ноября. Премьер назвал предположительную дату их проведения - 25 ноября.

Соглашение и референдум

Главы МИД Македонии и Греции 17 июня во время торжественной церемонии на берегу озера Преспа, по которому проходит граница между двумя странами, подписали соглашение о новом официальном наименовании бывшей югославской республики. Оно предусматривает использование названия "Республика Северная Македония". Этот договор должен разрешить не только многолетний спор о названии страны, но и открыть Скопье путь в НАТО и ЕС.

В воскресенье в Македонии состоялся референдум консультативного характера по межправительственному договору с Грецией о переименовании балканской страны. На нем гражданам предложили ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы членство в ЕС и НАТО, принимая соглашение между Республикой Македонией и Греческой Республикой?" В понедельник на пресс-конференции председатель Государственной избирательной комиссии Македонии (ГИК) Оливер Деркоский заявил, что после подсчета 100% бюллетеней референдум признан несостоявшимся из-за низкой итоговой явки. По данным ГИК, она составила 36,91% при необходимой в более чем 50%.