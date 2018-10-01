Сеул продолжит сотрудничество с Москвой по денуклеаризации Корейского полуострова

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Республика Корея намерена продолжать сотрудничество с Россией для достижения полной денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом заявил в понедельник посол Южной Кореи в Москве У Юн Гын на торжественном приеме по случаю Дня основания государства.

"Хочу поблагодарить за активную поддержку и сотрудничество со стороны России. Мы будем продолжать тесное взаимодействие с ней по достижению полной денуклеаризации и установлению мира на Корейском полуострове", - отметил дипломат.

Его заявления прозвучали на фоне задержания в Южной Корее российского судна "Севастополь". Компания-судовладелец "Судоходная компания "Гудзон" попала под ограничительные меры США, введенные 21 августа в связи с подозрениями в участии компании в поставках топлива для КНДР. МИД РФ сделал представление У Юн Гыну в связи с задержанием сухогруза.

Как сообщает корреспондент ТАСС, расписание торжественного приема предполагало выступление с ответной речью представителя России - обычно в этой роли выступает сотрудник МИД РФ или депутаты Госдумы, однако вслед за заявлением посла сразу начался концерт. В думской пресс-службе ранее сообщили, что депутатская группа по связям с парламентом Южной Кореи отменила намеченное на понедельник участие в приеме из-за ситуации вокруг "Севастополя".