Генсек ООН считает важными итоги референдума в Македонии

ООН, 1 октября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осведомлен о том, что проходивший в воскресенье в Македонии референдум по соглашению с Грецией о новом официальном наименовании бывшей югославской республики признан несостоявшимся, но он считает важным то, что большинство его участников поддержали соглашение. Об этом говорится в распространенном в понедельник в штаб-квартире ООН заявлении заместителя официального представителя генерального секретаря Фархана Хака.

"Генеральный секретарь ООН осведомлен об итогах консультативного референдума, который был проведен в Бывшей Югославской Республике Македония 30 сентября, - говорится в заявлении. - Важно то, что подавляющее большинство принявших участие в голосовании поддержало Преспинское соглашение. Генеральный секретарь ООН призывает все политические силы в стране продвигаться к его выполнению через государственные институты власти".

На просьбу корреспондента ТАСС пояснить эту формулировку он заявил, что "других комментариев по этому поводу не будет".

Главы МИД Македонии и Греции 17 июня во время торжественной церемонии на берегу озера Преспа, по которому проходит граница между двумя странами, подписали соглашение о новом официальном наименовании бывшей югославской республики. Оно предусматривает использование названия "Республика Северная Македония". Этот договор должен разрешить не только многолетний спор о названии страны, но и открыть Скопье путь в НАТО и ЕС.

В воскресенье в Македонии состоялся референдум консультативного характера по межправительственному договору с Грецией о переименовании балканской страны. На нем гражданам предложили ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы членство в ЕС и НАТО, принимая соглашение между Республикой Македонией и Греческой Республикой?" В понедельник на пресс-конференции председатель Государственной избирательной комиссии Македонии Оливер Деркоский заявил, что после подсчета 100% бюллетеней референдум признан несостоявшимся из-за низкой итоговой явки. По данным избиркома, она составила 36,91% при необходимой в более чем 50%.