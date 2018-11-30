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Киев запретил иностранным журналистам въезжать в Крым и Донбасс

Запрет не касается украинских журналистов
© REUTERS/Vyacheslav Madiyevsky

КИЕВ, 30 ноября. /ТАСС/. Власти Украины запретили иностранным журналистам въезжать на территорию Крыма и Донбасса. Об этом сообщила заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова.

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"С международной аудиторией возникает вопрос, вот только появилось, это то, что въезд на оккупированные территории запрещен всем иностранным гражданам, среди них есть и журналисты. Для них действовала упрощенная процедура въезда на оккупированные территории. С одной стороны, мы понимаем, что журналисты - это отдельная категория, в деятельности которой мы заинтересованы. Но речь идет пока о 30 днях, поэтому мы надеемся на понимание иностранных коллег, и что это не повлияет на освещение вопросов Украины", - сказала она, передает украинский канал "Громадське" (Общественное ТВ).

По словам Джапаровой, этот запрет не касается украинских журналистов.

Украина ввела военного положения в десяти регионах и ограничила въезд на неподконтрольную Киеву территории Донецкой и Луганской областей для иностранцев и лиц без гражданства. Ранее подобные ограничения были установлены на границе с Крымом в Херсонской области. В пятницу Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам - гражданам РФ в возрасте от 16 до 60 лет.

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УкраинаРоссияКризис на УкраинеВведение военного положения на Украине
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