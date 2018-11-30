Киев запретил иностранным журналистам въезжать в Крым и Донбасс

КИЕВ, 30 ноября. /ТАСС/. Власти Украины запретили иностранным журналистам въезжать на территорию Крыма и Донбасса. Об этом сообщила заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова.
"С международной аудиторией возникает вопрос, вот только появилось, это то, что въезд на оккупированные территории запрещен всем иностранным гражданам, среди них есть и журналисты. Для них действовала упрощенная процедура въезда на оккупированные территории. С одной стороны, мы понимаем, что журналисты - это отдельная категория, в деятельности которой мы заинтересованы. Но речь идет пока о 30 днях, поэтому мы надеемся на понимание иностранных коллег, и что это не повлияет на освещение вопросов Украины", - сказала она, передает украинский канал "Громадське" (Общественное ТВ).
По словам Джапаровой, этот запрет не касается украинских журналистов.
Украина ввела военного положения в десяти регионах и ограничила въезд на неподконтрольную Киеву территории Донецкой и Луганской областей для иностранцев и лиц без гражданства. Ранее подобные ограничения были установлены на границе с Крымом в Херсонской области. В пятницу Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам - гражданам РФ в возрасте от 16 до 60 лет.