СМИ: Макрон и Абэ обсудили ситуацию вокруг Renault-Nissan

ТАСС, 30 ноября. Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Японии Синдзо Абэ провели в пятницу встречу на полях саммита "двадцатки" в Аргентине, в ходе которой обсудили ситуацию вокруг автомобильного альянса Renault-Nissan после ареста его бывшего главы Карлоса Гона японскими властями. Об этом сообщило информационное агентство Kyodo .

Оно отмечает, что арест Гона привел к образованию ваккума в руководстве франко-японского автомобильного альянса и способствовал обострению борьбы за влияние между японскими и французскими его участниками. Ранее Renault, Nissan, а также японская компания Mitsubishi, которая также входит в альянс, в совместном заявлении выразили приверженность сотрудничеству в его рамках.

Тем не менее, в Nissan недовольны тем, что Renault имеет 43,4% акций японской корпорации, а она владеет только 15% бумаг своего французского партнера и не обладает правом голоса при определении его политики. Нынешний менеджмент Nissan также выступает за пересмотр договоренности о том, что японскую корпорацию должен возглавлять представитель Renault.