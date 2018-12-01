Посол Японии в РФ: Токио готов активно работать над упрощением визового режима для россиян

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Япония готова и далее активно работать над облегчением въездных ограничений для россиян, система выдачи виз постоянно упрощается. Об этом в интервью ТАСС заявил посол Японии в Москве Тоёхиса Кодзуки.

"По моим впечатлениям, у многих россиян, побывавших в Японии, остались очень хорошие воспоминания, многие испытывают к Японии искреннюю симпатию. Действительно, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Надеюсь, что в будущем еще больше россиян смогут посетить нашу страну, своими глазами увидеть Японию как она есть, - отметил посол. - Система выдачи виз уверенно меняется в сторону упрощения, и я со своей стороны также намерен работать над активизацией взаимных визитов наших граждан".

Дипломат напомнил, что Токио еще в январе прошлого года принял решение смягчить условия выдачи виз для российских граждан. С 1 октября Япония упростила визовые требования в отношении российских туристов, посещающих страну в составе организованных групп по пакетным турам. "Это один из серьезных результатов визита президента Путина в Японию в 2016 году, - сказал он. - Особенно большое значение имеет отмена требования о наличии гарантийного письма от принимающей стороны в Японии: раньше такое письмо требовалось даже для туристических поездок".

"Мы также начали выдачу многократных виз с туристической целью. Получив такую визу, в течение трех лет можно в любое время посетить Японию сколько угодно раз", - пояснил посол.

По словам Кодзуки, введение подобных мер позволило увеличить в прошлом году поток туристов из России в Японию на 40,8%. "Мы наблюдаем тенденцию к росту и в этом году: количество визитов увеличилось более чем на 25% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года", - сообщил дипломат.

"Эти условия были введены совсем недавно, поэтому об эффекте говорить пока рано, но они создают большое удобство, например, для семейных поездок с детьми, поскольку новой системой может воспользоваться группа от трех человек", - резюмировал Кодзуки.