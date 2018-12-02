МВД Грузии подтвердило задержание шести граждан Украины

ТБИЛИСИ, 2 декабря. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Грузии подтвердило сообщения СМИ о том, что сотрудники правоохранительных органов страны задержали в воскресенье в Тбилиси шесть граждан Украины и гражданина Грузии. В сообщении ведомства говорится, что они были задержаны "в результате специальной операции, проведенной 2 декабря в двух гостиницах Тбилиси".

"При обыске в номерах гостиниц, где они проживали, изъяты пистолеты и самодельное автоматическое оружие", - уточнили в МВД.

По информации полиции, "на данном этапе следствие ведется по третьей и шестой частям статьи 236 Уголовного кодекса Грузии, которая касается незаконного приобретения и хранения огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ". В министерстве уточнили, что "задержанные 2 декабря шесть граждан Украины и гражданин Грузии прибыли из Украины в Тбилиси 27 ноября".

"Сейчас идет расследование конкретных задач и целей их приезда в Грузию. МВД и Служба государственной безопасности страны установят, в какой связи находятся задержанные с происходящими в Грузии политическими процессами. О результатах расследования будет сообщено позднее", - подчеркнули в МВД.