CNN: Хашкаджи обсуждал в WhatsApp кампанию против властей в Эр-Рияде и боялся их мести

НЬЮ-ЙОРК, 2 декабря. /ТАСС/. Саудовский журналист Джамаль Хашкаджи в переписке с единомышленником обсуждал формирование движения активистов для противодействия властям в Эр-Рияде и опасался мести со стороны королевства. Об этом сообщил телеканал CNN .

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Его журналисты ознакомились с перепиской в мессенджере WhatsApp между Хашкаджи и живущим в Монреале выходцем из Саудовской Аравии Омаром Абдель Азизом. Более 400 сообщений, отправленных в течение года, предоставил телеканалу сам Абдель Азиз. Из них следует, что Хашкаджи называл наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда "зверем" и сравнивал с Пакманом - отличающимся неумеренным аппетитом существом из компьютерной игры.

"Чем больше жертв он пожирает, тем больше он хочет, - писал Хашкаджи в мае после ареста ряда активистов в королевстве. - Я не удивлюсь, если репрессии коснутся даже тех, кто выступает в его поддержку". Как отмечается в материале, Хашкаджи и Абдель Азиз также обсуждали возможность формирования молодежного движения, которое бы в интернете выступало против властей королевства.

В августе Хашкаджи и Абдель Азиз посчитали, что их корреспонденция могла быть перехвачена властями Саудовской Аравии. Абдель Азиз отмечал, что его брату в королевстве в связи с этим угрожают тюремным заключением. "Помоги нам бог", - писал в связи с этим Хашкаджи.

Абдель Азиз сообщил, что намерен подать в суд на израильскую компанию, якобы разработавшую программное обеспечение, позволившее саудовским властям получить несанкционированный доступ к его смартфону. "Мне жаль говорить это, но взлом моего телефона сыграл важную роль в том, что случилось с Джамалем", - сказал Абдель Азиз в интервью CNN.

Из переписки следует также, что Хашкаджи направил Абдель Азизу $5 тыс. на создание группы активистов, которые бы действовали в сети. Журналист обещали предоставить 30 тыс. долларов и привлечь к этому состоятельных спонсоров. Хашкаджи был убит в октябре.