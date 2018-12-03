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Нарушение границы РФ украинскими военными кораблями

Консульство Украины в Москве направило запрос на посещение арестованных украинских моряков

Запросы направлены в МИД РФ и администрации следственных изоляторов "Лефортово" и "Матросская тишина"

КИЕВ, 3 декабря. /ТАСС/. Консульство Украины в Москве направило официальные запросы в МИД РФ и администрации следственных изоляторов "Лефортово" и "Матросская тишина" по поводу возможности встречи украинского консула с арестованными в РФ за нарушение государственной границы украинских военных моряков. Об этом в понедельник сообщила омбудсмен Украины Людмила Денисова.

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"Получила информацию от консульства Украины в Москве о том, что его сотрудники направили официальные запросы в МИД Российской Федерации и администрации следственных изоляторов "Лефортово" и "Матросская тишина" по возможности посетить украинским консулом наших военнопленных, в том числе, раненых. О поступлении ответа сообщу немедленно", - написала она в Facebook.

Денисова также отметила, что во вторник утром работники украинского консульства будут выяснять информацию о "внутритюремных счетах, которые якобы открыты для украинских моряков, и о порядке перевода на них средств".

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УкраинаРоссияНарушение границы РФ украинскими военными кораблями
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