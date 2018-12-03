Главы МИД НАТО обсудят ситуацию вокруг ДРСМД и последствия инцидента в Керченском проливе

Сообщается также, что в ходе встречи состоится расширенное заседание Североатлантического совета с участием глав МИД Украины и Грузии, где рассмотрят ситуация в Черноморском регионе

БРЮССЕЛЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Последняя в этом году встреча на уровне министров иностранных дел 29 стран НАТО пройдет в Брюсселе. Центральными темами на ней станут ситуация вокруг обвинений США в адрес России в нарушении Москвой Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), операция НАТО в Афганистане, обсуждение сотрудничества альянса с Украиной и Грузией в контексте инцидента между военным кораблями Украины и России в Керченском проливе. В ходе встречи состоится расширенное заседание Североатлантического совета с участием глав МИД Украины и Грузии, где будет отдельно рассмотрена ситуация в Черноморском регионе, однако формальных заседаний Комиссий по сотрудничеству НАТО с этими странами не будет. Такой формат выбран в связи с сохраняющимся вето Венгрии на проведение министерских встреч Комиссии Украина-НАТО в связи с притеснениями Киевом венгерских нацменьшинств. О ДРСМД Рассматривать ситуацию вокруг ДРСМД главы МИД НАТО намерены строго в русле американских обвинений против РФ. Это дал понять в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии заседания Совета Североатлантического альянса на уровне глав МИД.

На эту тему Выйти нельзя остаться. В мире озабочены намерением США выйти из ДРСМД

"Мы обсудим ДРСМД, который поставлен под угрозу Россией", - сказал Столтенберг. По его словам, "Россия должна незамедлительно принять меры, чтобы обеспечить соответствие договору, и сделать это прозрачным и проверяемым способом". Генсек заверил, что НАТО "уверенно выступает за контроль над вооружениями, стремится к диалогу с Россией и улучшению отношений, но для этого РФ должна выполнять свои обязательства". Отвечая на вопрос о возможности объявления США о выходе из ракетной сделки на встрече в Брюсселе, Столтенберг сказал: "США проинформировали страны альянса о своей оценке ситуации с новой российской ракетой, они информировали штаб-квартиру НАТО и столицы. Мы считаем неприемлемым, когда договор о контроле за вооружениями соблюдается только одной стороной, и мы обсудим это на переговорах. Пока рано говорить, что скажут министры, но все озабочены этой ситуацией". "Я не буду говорить сейчас о конкретном времени [выхода США из договора]. Единственное, что я могу сказать, - ситуация, которая сейчас у нас есть, не может продолжаться. Союзники по НАТО сейчас обсуждают, как быть с этим очень серьезным вопросом", - заявил Столтенберг. По его словам, альянс оценивает последствия и "примет необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность союзников, уверенное сдерживание и прочную оборону". При этом альянс не намерен отвечать по принципу "ракета на ракету, танк на танк", сказал Столтенберг, добавив, что "США на имеют новых ракет в Европе, Россия - имеет". Как ранее отмечал МИД РФ с обвинениями в адрес России о несоблюдении ДРСМД США выступают с 2014 года. Россия уже отвергала эти претензии США и предъявляла Вашингтону встречные. Кроме того, Москва в прошлом неоднократно подчеркивала, что не слышала от Вашингтона никакой конкретики, относящейся к обвинениям, связанным с соблюдением двустороннего договора о РСМД от 1987 года. В соответствии с этим договором, его участники обязались не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности. Между Черным и Азовским морями По информации ТАСС, министры примут заявление по инциденту в Керченском проливе, основные тезисы которого будут практически дословно повторять реакцию генсека НАТО на это событие. Министры призовут к сдержанности, потребуют немедленно вернуть Украине нарушившие российскую границу корабли и их экипажи, а также обеспечить свободу судоходства в Азовском море, прекратив необоснованные проверки торговых судов. В НАТО традиционно не комментируют, что такое "необоснованные проверки" и чем они отличаются от обоснованных.