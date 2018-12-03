Главы МИД НАТО обсудят ситуацию вокруг ДРСМД и последствия инцидента в Керченском проливе

БРЮССЕЛЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Последняя в этом году встреча на уровне министров иностранных дел 29 стран НАТО пройдет в Брюсселе. Центральными темами на ней станут ситуация вокруг обвинений США в адрес России в нарушении Москвой Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), операция НАТО в Афганистане, обсуждение сотрудничества альянса с Украиной и Грузией в контексте инцидента между военным кораблями Украины и России в Керченском проливе.
В ходе встречи состоится расширенное заседание Североатлантического совета с участием глав МИД Украины и Грузии, где будет отдельно рассмотрена ситуация в Черноморском регионе, однако формальных заседаний Комиссий по сотрудничеству НАТО с этими странами не будет. Такой формат выбран в связи с сохраняющимся вето Венгрии на проведение министерских встреч Комиссии Украина-НАТО в связи с притеснениями Киевом венгерских нацменьшинств.
О ДРСМД
Рассматривать ситуацию вокруг ДРСМД главы МИД НАТО намерены строго в русле американских обвинений против РФ. Это дал понять в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии заседания Совета Североатлантического альянса на уровне глав МИД.
"Мы обсудим ДРСМД, который поставлен под угрозу Россией", - сказал Столтенберг. По его словам, "Россия должна незамедлительно принять меры, чтобы обеспечить соответствие договору, и сделать это прозрачным и проверяемым способом". Генсек заверил, что НАТО "уверенно выступает за контроль над вооружениями, стремится к диалогу с Россией и улучшению отношений, но для этого РФ должна выполнять свои обязательства".
Отвечая на вопрос о возможности объявления США о выходе из ракетной сделки на встрече в Брюсселе, Столтенберг сказал: "США проинформировали страны альянса о своей оценке ситуации с новой российской ракетой, они информировали штаб-квартиру НАТО и столицы. Мы считаем неприемлемым, когда договор о контроле за вооружениями соблюдается только одной стороной, и мы обсудим это на переговорах. Пока рано говорить, что скажут министры, но все озабочены этой ситуацией".
"Я не буду говорить сейчас о конкретном времени [выхода США из договора]. Единственное, что я могу сказать, - ситуация, которая сейчас у нас есть, не может продолжаться. Союзники по НАТО сейчас обсуждают, как быть с этим очень серьезным вопросом", - заявил Столтенберг.
По его словам, альянс оценивает последствия и "примет необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность союзников, уверенное сдерживание и прочную оборону". При этом альянс не намерен отвечать по принципу "ракета на ракету, танк на танк", сказал Столтенберг, добавив, что "США на имеют новых ракет в Европе, Россия - имеет".
Как ранее отмечал МИД РФ с обвинениями в адрес России о несоблюдении ДРСМД США выступают с 2014 года. Россия уже отвергала эти претензии США и предъявляла Вашингтону встречные. Кроме того, Москва в прошлом неоднократно подчеркивала, что не слышала от Вашингтона никакой конкретики, относящейся к обвинениям, связанным с соблюдением двустороннего договора о РСМД от 1987 года. В соответствии с этим договором, его участники обязались не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности.
Между Черным и Азовским морями
По информации ТАСС, министры примут заявление по инциденту в Керченском проливе, основные тезисы которого будут практически дословно повторять реакцию генсека НАТО на это событие. Министры призовут к сдержанности, потребуют немедленно вернуть Украине нарушившие российскую границу корабли и их экипажи, а также обеспечить свободу судоходства в Азовском море, прекратив необоснованные проверки торговых судов. В НАТО традиционно не комментируют, что такое "необоснованные проверки" и чем они отличаются от обоснованных.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции перед министерской встречей не дал ответа на прямой вопрос о возможности визита кораблей НАТО в Азовское море по просьбе Украины, сделав лишь акцент лишь на общем усилении присутствия НАТО в Черном море.
"НАТО значительно усилила свое присутствие в Черном море, увеличив до 120 дней период, когда там присутствовали военные корабли альянса, по сравнению с 80 днями в прошлом году. Мы также проводим больше воздушного патрулирования и повысили наше присутствие в Черноморском регионе в целом. Мы также тщательно мониторим ситуацию в Черном море в свете того, что мы видели там несколько дней назад", - заявил Столтенберг, отвечая на вопрос, следует ли ожидать появления в ближайшее время в Азовском море боевых кораблей НАТО по призыву президента Украины Петра Порошенко.
К Черному морю выходят три страны НАТО - Румыния, Болгария и Турция, а также две страны - партнера НАТО - Украина и Грузия.
25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальное море РФ при следовании из Черного в Азовское море. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие, трое военнослужащих ВМС Украины получили легкие ранения, им оказана медицинская помощь. Корабли были задержаны и доставлены в Керчь, по факту нарушения государственной границы РФ возбуждено уголовное дело. Российская сторона назвала случившееся провокацией, власти Украины инициировали введение военного положения, а ЕС и НАТО призвали к деэскалации ситуации.
Президент Украины Петр Порошенко в опубликованном в четверг интервью немецкой медиагруппе Funke заявил, что Запад должен усилить военное присутствие в Черном море после инцидента в Керченском проливе с целью устрашения России. В Кремле в свою очередь отметили, что сама постановка такого вопроса нацелена на дальнейшее провоцирование напряженности.
Грузия и Украина
Что касается сотрудничества с Украиной и Грузией, то никаких сенсаций или подписания новых документов на этой встрече не ожидается.
НАТО окажет содействие Грузии в развитии ее службы береговой охраны и военно-морских сил на Черном море, сообщил генсек альянса. Он в очередной раз пообещал поддержку процесса реформ в Грузии и сообщил, что двери НАТО остаются открыты для Грузии.
Что касается Украины, то ей он обещал продолжение всестороннего интенсивного сотрудничества, отметив оказание содействия НАТО военной академии в Одессе.
Политическую декларацию о намерении "со временем принять" Украину и Грузию в альянс лидеры альянса озвучили на саммите в Бухаресте более 10 лет назад - в апреле 2008 года.
Миссия НАТО в Афганистане, сотрудничество с Ливией, а также необходимость наращивать оборонные расходы стран альянса, чтобы все они когда-нибудь достигли отметки 2% ВВП, станут остальными темами этой встречи.