США намерены выработать в Брюсселе общую позицию НАТО по Керченскому проливу

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены выработать в ходе встречи на уровне глав МИД 29 стран НАТО, которая пройдет во вторник в Брюсселе, общую позицию альянса по инциденту между военными кораблями Украины и России в Керченском проливе и призвать европейских союзников "проявить лидерство" в этом вопросе. Об этом заявил в понедельник представитель Государственного департамента высокого ранга в ходе брифинга для журналистов в преддверии визита в Брюссель госсекретаря США Майкла Помпео. Его текст распространило американское внешнеполитическое ведомство.

"У нас будет несколько сессий <...> по Украине и Грузии. На этой сессии мы намерены опираться на недавние заявления США, которые призывают российские власти отпустить задержанных членов экипажа и корабли, которые были взяты под арест в ходе недавнего инцидента в Керченском проливе. Мы призываем европейских союзников проявить лидерство для разрешения проблемы, которая возникла у Европы на ее собственном "заднем дворе", - сообщил он.

"В последние несколько дней мы работали в тесной координации с нашими европейскими союзниками как в формате НАТО, так и в формате ЕС, и сейчас мы сфокусированы на том, чтобы дать ответ от лица всего альянса, чтобы ответ на произошедшее в Керченском проливе был соответствующего масштаба", - подчеркнул дипломат. "Соединенные Штаты делают и продолжат делать многое для украинцев, но мы хотим убедиться в том, чтобы по итогам этой недели у нас была общая позиция, и мы работали бы с союзниками над всеобъемлющим ответом", - добавил представитель Госдепартамента.

Последняя в этом году встреча на уровне министров иностранных дел 29 стран НАТО пройдет во вторник в Брюсселе. Центральными темами на ней станут ситуация вокруг американских обвинений в адрес России в нарушении Москвой Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), операция НАТО в Афганистане, а также обсуждение сотрудничества альянса с Украиной и Грузией в контексте инцидента между военными кораблями Украины и России в Керченском проливе.