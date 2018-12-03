WSJ: глава ЦРУ после критики решила поделиться с сенаторами данными об убийстве Хашкаджи

НЬЮ-ЙОРК, 4 декабря. /ТАСС/. Директор ЦРУ Джина Хэспел во вторник проведет для ряда членов Сената Конгресса США закрытый брифинг об обстоятельствах убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщила в понедельник на своем сайте со ссылкой на собственные источники американская газета The Wall Street Journal .

Она напоминает, что решение Хэспел поделиться с сенаторами информацией последовало после острой критики, прозвучавшей на прошлой неделе в адрес директора ЦРУ. Ряд влиятельных сенаторов выразили возмущение тем, что Хэспел, повинуясь распоряжению Белого дома, не явилась на брифинг по той же теме, который давали в верхней палате Конгресса госсекретарь Майкл Помпео и министр обороны Джеймс Мэттис. Так, сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина) пригрозил воздерживаться от голосования по важнейшим вопросам в верхней палате Конгресса США, пока директор ЦРУ не поделится данными разведки об убийстве Хашкаджи.

Как сообщал обозреватель турецкой газеты Hurriyet Абдулкадир Селви со ссылкой на собственные источники, ЦРУ располагает записью телефонного разговора наследного принца Саудовской Аравии, на которой тот отдает приказ "как можно скорее заставить замолчать [журналиста] Джамаля Хашкаджи". По данным журналиста, глава ЦРУ Джина Хэспел во время визита в Анкару в прошлом месяце сообщила о наличии записи телефонного разговора наследного принца с его братом, послом королевства в США Халидом бен Сальманом. В разговоре они якобы обсуждали Хашкаджи и высказывали недовольство его публикациями.

Хашкаджи, известный критическими статьями о политике Эр-Рияда, пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября. 20 октября саудовские власти сообщили, что он был убит в здании дипмиссии в результате конфликта. Мировое сообщество резко осудило это преступление, призвав Эр-Рияд провести прозрачное расследование произошедшего.