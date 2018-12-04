NYT: президент Эквадора и Манафорт обсуждали варианты выдачи Ассанжа США

НЬЮ-ЙОРК, 4 декабря. /ТАСС/. Президент Эквадора Ленин Морено и его помощники в прошлом году обсуждали с бывшим руководителем предвыборного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом, как выдать США основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщила в понедельник со ссылкой на три источника американская газета The New York Times .

По ее данным, Манафорт первоначально намеревался во время встречи с Морено в Кито обговорить проект сделки, предусматривавшей капиталовложения китайского бизнеса в энергетическую систему Эквадора. Однако президент этой страны и его помощники довольно быстро перевели разговор на то, каким образом снять с себя груз ответственности за предоставление убежища Ассанжу в посольстве в Лондоне. Манафорт предположил, что сможет посодействовать в этом Кито.

Как пишет издание, экс-глава штаба Трампа провел финальную встречу с Морено через пару дней после назначения Роберта Мюллера спецпрокурором для проведения расследования приписываемого РФ вмешательства в выборы в США 2016 года. Данный факт, с точки зрения The New York Times, ясно указывал на то, что Мюллер первым делом сосредоточит свои усилия на Манафорте. Отчасти поэтому его консультации с президентом Эквадора закончились безрезультатно.

Британская газета The Guardian ранее утверждала, что экс-глава предвыборного штаба Трампа трижды тайно навещал Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне. Встречи проходили в 2013, 2015, а также в марте 2016 года, когда Манафорт вошел в состав штаба Трампа. Отмечается, что тема обсуждений неизвестна, однако источник издания указал, что последняя их встреча, вероятно, заинтересовала спецпрокурора Роберта Мюллера.

WikiLeaks в июле 2016 года опубликовал внутреннюю переписку Национального комитета Демократической партии (НКДП) США, что негативно отразилось на популярности соперницы Трампа на президентских выборах, кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Спецслужбы США подозревают Россию в том, что она якобы организовала хакерскую атаку на НКДП для взлома переписки.

В сентябре Манафорт заключил сделку о сотрудничестве со спецпрокурором США Робертом Мюллером, расследующим приписываемое РФ вмешательство в американские выборы 2016 года. Он также признал себя виновным в преступном сговоре против США и сговоре с целью препятствовать правосудию. После признания вины судья заявил, что Манафорту грозит до 10 лет лишения свободы.