Порошенко поручил подготовить иски против РФ из-за событий в Керченском проливе

КИЕВ, 4 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко дал указание министру юстиции Павлу Петренко подготовить документы для передачи в суд иска против России в связи с событиями в Керченском проливе 25 ноября.

"Сегодня же даны поручения министру юстиции, чтобы мы завершили подготовку иска в суд на Россию за этот акт агрессии для того, чтобы те, кто отдал эти приказы, были привлечены к ответственности", - сказал Порошенко во время встречи с родными украинских моряков, арестованных за нарушение границы в Керченском проливе.

Украинский президент также выразил уверенность в том, что международные партнеры Киева примут меры в отношении причастных к задержанию моряков. "И тех, кто атаковал, и тех, кто судил неправедным судом. Это должна быть реакция всего мира на те события, которые произошли. Безнаказанными мы не собираемся никого оставлять, - добавил Порошенко. - Сейчас работает группа юристов, в том числе и иностранных, изучающих возможности привлечения России к ответственности".

Ранее в эфире одного из украинских телеканалов Порошенко также сообщил о подготовке Украиной исков в ООН против РФ.

25 ноября в Керченском проливе три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальное море РФ при следовании из Черного в Азовское море. Для их принудительной остановки было применено оружие, трое военнослужащих ВМС Украины получили легкие ранения, им оказана медицинская помощь. Корабли были задержаны и доставлены в Керчь, по факту нарушения границы РФ возбуждено уголовное дело. Двадцать четыре украинских моряка были арестованы на два месяца и доставлены в СИЗО Москвы.