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Визит Николаса Мадуро в Москву

Президент Венесуэлы прибыл в Москву для встречи с Путиным

Ожидается, что лидеры двух стран обсудят реализацию совместных проектов

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Лидер Венесуэлы Николас Мадуро прибыл во вторник в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил ТАСС представитель венесуэльского посольства в РФ.

"Самолет президента приземлился", - отметил собеседник агентства.

Ранее на своей странице в Twitter Мадуро объявил о намерении посетить Россию и 5 декабря провести переговоры с российским коллегой. В Кремле подтвердили, что такая встреча состоится.

Как ранее заявили ТАСС в венесуэльском диппредставительстве, ожидается, что стороны обсудят реализацию ряда совместных проектов.

Теги
Мадуро, НиколасПутин, Владимир ВладимировичВенесуэлаРоссияВизит Николаса Мадуро в Москву
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