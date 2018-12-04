Президент Венесуэлы прибыл в Москву для встречи с Путиным

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Лидер Венесуэлы Николас Мадуро прибыл во вторник в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил ТАСС представитель венесуэльского посольства в РФ.

"Самолет президента приземлился", - отметил собеседник агентства.

Ранее на своей странице в Twitter Мадуро объявил о намерении посетить Россию и 5 декабря провести переговоры с российским коллегой. В Кремле подтвердили, что такая встреча состоится.

Как ранее заявили ТАСС в венесуэльском диппредставительстве, ожидается, что стороны обсудят реализацию ряда совместных проектов.