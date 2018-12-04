Байден считает себя лучшим претендентом на пост президента США

НЬЮ-ЙОРК, 4 декабря. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Джо Байден считает себя наиболее квалифицированным возможным претендентом на пост президента США и может принять решение об участии в президентских выборах в США 2020 года в ближайшие месяцы. Как сообщила во вторник телекомпания CNN , об этом он заявил во время выступления в университете штата Монтана.

"Буду как можно более откровенным, - привела телекомпания слова 76-летнего Байдена, занимавшего пост вице-президента с 2009 по 2017 год. - Я считаю себя наиболее квалифицированным в стране человеком для того, чтобы занять пост президента. Те проблемы, с которыми мы, как страна, сталкиваемся сегодня, были в центре моего внимания всегда". По словам Байдена, "никто не должен добиваться поста президента, если не считает себя достаточно квалифицированным для того, чтобы выполнять эти обязанности".

Как сообщил бывший вице-президент, члены его семьи должны решить, будут ли они готовы поддержать его участие в предвыборной кампании. "Мы примем это решение в срок от шести недель до двух месяцев, и это станет основой для дальнейших решений", - подчеркнул он.

В числе возможных претендентов от Демократической партии на пост главы государства в 2020 году в американских СМИ помимо Джо Байдена называют сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, сенатора Элизабет Уоррен от штата Массачусетс, сенатора Кирстен Гиллибранд от Нью-Йорка, а также телеведущую Опру Уинфри. На возможность участия в выборах бывшей соперницы Трампа на президентских выборах Хиллари Клинтон намекнул в середине октября ее бывший советник Филип Рейнс.

В Республиканской партии, по данным интернет-портала Elections Central, конкуренцию Дональду Трампу при выдвижении официальным кандидатом партии на президентских выборах 2020 года могли бы составить сенаторы Боб Коркер от штата Теннесси, Джефф Флейк от штата Аризона, Том Коттон от штата Арканзас и Тед Круз от Техаса, уже участвовавший в президентской кампании в 2016 году.

Первые собрания партийных активистов в ходе будущей президентской кампании пройдут в штате Айова в начале февраля 2020 года. Съезд Демократической партии, на котором будет официально выдвинут кандидат, состоится 13-16 июля 2020 года. На право принять у себя съезд претендуют Майами-Бич (штат Флорида), Милуоки (штат Висконсин) и Хьюстон (штат Техас). Республиканцы проведут свой съезд 24-27 августа 2020 года в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).

59-е выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.