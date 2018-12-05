Порошенко: после событий в Керченском проливе Киев ждет от Запада не слов, а действий

НЬЮ-ЙОРК, 5 декабря. /ТАСС/. Власти в Киеве ждут от западных государств конкретных действий в связи с событиями в Керченском проливе, а также хотели бы пригласить корабли НАТО в Азовское море. Об этом заявил во вторник в эфире телеканала Bloomberg президент Украины Петр Порошенко.

Украинскому лидеру был задан вопрос о том, удовлетворен ли он реакцией западных стран на произошедшее. Порошенко в связи с этим выразил признательность иностранным партнерам. "Заявление США, "семерки", Евросоюза, других наших союзников, различные жесткие высказывания - это, определенно, мощная поддержка Украины, - сказал он. - Но, думаю, в этой ситуации, в то время, как западные партнеры делают жесткие заявления, [президент России Владимир] Путин - действует".

Президент Украины также добавил: "В этой ситуации, определенно, нам также нужно больше координироваться с тем, чтобы действовать". "Действовать - это не значит начинать войну", - пояснил Порошенко. "Действовать - это значит новый пакет санкций против России, возможно, под названием "азовские санкции", безусловное наращивание присутствия НАТО в Черном море и, возможно, в Азовском море", - отметил он. Порошенко добавил, что власти в Киеве "пригласили бы корабли НАТО, чтобы сохранять стабильность".

Порошенко также был задан вопрос о том, оказали ли события в Керченском проливе влияние на экономику Украины или на готовность инвесторов вкладывать средства в строну. "Мой ответ - несомненно нет. Во-первых, потому что мы не ограничиваем ничьи права, в том числе экономических субъектов. У нас стабильная банковская система, у нас стабильный валютный курс", - заверил он.