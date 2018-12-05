Болтон: шаги РФ, касающиеся Украины, угрожают прогрессу в отношениях Москвы и Вашингтона

ВАШИНГТОН, 5 декабря. /ТАСС/. Нынешние действия России в отношении Украины ставят под угрозу улучшение двусторонних связей Москвы и Вашингтона. Такое мнение выразил во вторник в Вашингтоне на конференции, организованной газетой The Wall Street Journal, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Видеозапись его выступления выпустил в среду в эфир телеканал C-SPAN.

Комментируя недавний инцидент в Керченском проливе, Болтон напомнил, что, согласно официально изложенной Вашингтоном версии, именно эти события стали причиной отказа главы администрации США Дональда Трампа от полноформатной встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Буэнос-Айресе в минувшую субботу. "Президент ясно дал понять, что мы нашли случившееся неприемлемым. Он отменил встречу с президентом Путиным... " - заявил представитель Белого дома.

"Поведение этого рода осложняет, если вообще не делает невозможным, прогресс с Россией на других фронтах, - утверждал Болтон, говоря о событиях в Керченском проливе. - Мне кажется, президент ясно дал это понять и в своих разговорах с европейскими союзниками".

При этом советник американского лидера сообщил, что в канун планировавшегося контакта в аргентинской столице по поручению Трампа вышел на связь с Москвой, чтобы напрямую донести до нее мнение Вашингтона о перехвате российскими пограничниками кораблей украинских ВМС. Как уточнил Болтон, он звонил в связи с этим секретарю Совета безопасности России Николаю Патрушеву, с которым провел за последние месяцы несколько личных встреч, в том числе в Москве.

"В действительности перед саммитом Группы двадцати он (Трамп - здесь и далее прим. ТАСС) поручил мне позвонить российскому коллеге Николаю Патрушеву и сказать: "Освобождение кораблей и экипажей здесь очень важны. Встреча [лидеров России и США в Буэнос-Айресе] под угрозой, если этого не произойдет". Они [россияне] этого не сделали, мы отменили встречу", - сказал Болтон. "Президент обменялся несколькими словами с Путиным в ходе одного из ужинов [на заседании "двадцатки"], сказав практически ту же самую вещь", - добавил помощник Трампа.

25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды РФ при следовании из Черного в Азовское море. Законные требования пограничников остановиться, как того требует также процедура прохода Керчь-Еникальского канала, украинские катера проигнорировали. Корабли были задержаны и доставлены в Керчь, 24 украинских моряка решением суда арестованы до 25 января по обвинению в незаконном пересечении госграницы РФ.